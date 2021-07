Audiencia pública por el loteo de Bajada de los Palitos

La Comisión de Vecinos de La Bajada de los Palitos convocó a la comunidad en general a inscribirse para participar de la audiencia pública que se realizará el viernes 30 de julio a las 10 de la mañana, en la que se discutirá el proyecto de loteo que afectará al Área Natural Protegida Punta Marques.

Las incripciones deben hacerse mañana lunes y pasado martes en Mitre 837 2° piso, de 9 a 13 horas. «De nosotros depende la defensa de nuestras playas y del Area Natural Protegida Punta Marques. No podemos seguir permitiendo el avance de la conveniencia de unos pocosque ignora a muchos.

Consideramos de suma importancia la participación de todos, ya que dicho proyecto cuenta con un grave antecedente, el del barrio La Herradura. Al respecto hemos manifestado nuestra preocupación a distintos funcionarios, quienes vieron el injusto despojo de las playas de acceso público y se mantuvieron al margen, sin tomar acciones tendientes a la recuperación de estas. Sin pensar en el atractivo turístico con miras a fomentar fuentes de trabajo, sin considerar el bienestar de la mayoría de la población por sobre el confort de unos pocos», señalaron los vecinos.

De inmedidato recordaron que «la Bajada de los Palitos es nuestra última playa de arena sin descarga de efluentes cloacales directos al mar, declarada como Patrimonio Natural y Paisajístico de nuestra ciudad.

Además de representar una valiosa zona, patrimonio cultural de los vecinos y no exclusividad de algunos, queremos destacar sobre el Área Natural Protegida Punta Marqués, que ya existe un pedido de ampliación.

Dicho pedido se debe a la favorable evolución del Área que tras años de protección, resaltamos tras años de protección, vio multiplicada sus especies y la cantidad de lobos que pasó de trescientos a más de tres mil, hecho que no puede desestimarse», apuntaron.

«Sabemos del evidente rechazo por parte de la mayoría de la sociedad al megaproyecto planeado en las playas Bajada de los palitos y que la audiencia pública arranca con muchísimas irregularidades tales como: inscripción presencial, siendo que las exposiciones serán on line, solo participan los vecinos de Comodoro Rivadavia, el material se entrega en CD algo obsoleto, no se informó en qué plataforma se va a realizar, no se informó que pasa si a alguien se le corta la señal, como se inscribe alguien si está aislado por COVID, esta convocatoria se realiza en pleno receso invernal, en receso judicial, la inscripción es un horario laboral», agregaron a las críticas por el sistema y mecanismo utilizado para la audiencia.

«Invitamos a los vecinos a defender nuestra playa, nuestra biodiversidad, nuestro ambiente, nuestra historia, nuestros recuerdos y el futuro de nuestros hijos y exigimos a los concejales que hasta el día de hoy se mantuvieron en silencio, lean el expediente se informen de que se trata, les pedimos responsabilidad y honestidad frente al compromiso que asumieron cuando decidieron aceptar su cargo para servir a la sociedad, les pedimos que lean mínimamente el dictamen de la secretaría de evaluación e impacto ambiental, lean el informe de la asesoría letrada de la propia municipalidad que hace innumerables observaciones sobre el proyecto y que participen de la audiencia defendiendo al pueblo y no a unos pocos que vienen a quedarse con lo nuestro», concluyeron.

Más información sobre el loteo y la posición de los vecinos pueden encontrarla en las redes de facebook e instagram de la Comisión de Vecinos de La Bajada de los Palitos