Audiencia pública por el aumento de servicios de la SCPL

Hoy, desde las 10, en el Centro Cultural se realizará la audiencia pública en la que se debatirá el aumento de los servicios públicos que brinda la SCPL, que de acuerdo a la solicitud de la entidad, en algunos casos superaría el 60 por ciento.

En la audiencia, que es previa al tratamiento del tema, que seguramente se realizará en marzo, se anotaron 144 vecinos por lo que se presume que el espacio de opinión ciudadana demorará más de 12 horas.

La otra asamblea

En paralelo a la audiencia formal e institucional, vecinos autoconvocados realizaran una asamblea con micrófono abierto, que se realizará en la calle, frente al Centro Cultural.

Zulma Usqueda, miembro del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia consideró: «el jueves va a ser un día importante porque la sociedad no esta acostumbrada a la cuestión de la participación y mañana será sumamente importante la audiencia pública, aunque reconocemos que este mecanismo no es suficiente, en principio porque no es vinculante».

En la historia de las audiencia, explicó Usqueda: «el 98 por ciento de expositores, siempre se han opuesto a los tarifazos y nunca hemos sido escuchados. De manera simbólica y con el objetivo de que tome forma a largo plazo planteamos una audiencia pública paralela, afuera del Centro Cultural donde se va a concretar la audiencia, si el municipio o el Concejo deciden un cambio nos trasladaremos. La modalidad de la asamblea es abierta y horizontal. Buscamos a largo plazo poder establece asambleas barriales, que cada barrio tenga un referente que se pueda presentar como delegado en las reuniones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, espacios que ahora son políticos. Creemos que la gestión del agua no debe quedar en manos de unos pocos».