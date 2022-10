Audiencia de revisión por robo agravado a Distribuidora Junior’s

En forma remota se concretó la mañana del presente viernes la audiencia de revisión en relación al robo agravado a Distribuidora Junior’s, que tiene como imputados a Gabriel Leuful y Daniel Llancamil, Ali González, Cristian Almendra y Mauro Alejandro Cornejo. La revisión se efectuó por éste último; y su defensor solicitó su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario. En contraposición la fiscal se mantenga la prisión preventiva que le fuera dictada anteriormente. Finalmente, el tribunal revisor resolvió revocar la prisión preventiva del imputado Cornejo y dictó su arresto domiciliario, con tobillera electrónica hasta el próximo 30 de octubre.

El tribunal de revisión fue integrado por Jorge Novarino y Martín O’ Connor, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general; en tanto que la defensa de Mauro Cornejo fue ejercida por Danilo Sepúlveda, defensor particular del mismo.

En su resolución los jueces expresaron que “es competencia del tribunal de revisión analizar la resolución jurisdiccional en crisis, es decir el dictado de la prisión preventiva del imputado Cornejo. Analizar si se han cumplido los recaudos legales y que el imputado en un proceso penal tiene el derecho a transitar el proceso en libertad, presunción de inocencia”. En su resolutorio el juez natural, Ariel Tedesco, llega a su conclusión por probabilidad de autoría y peligros de fuga y entorpecimiento. En la probabilidad de autoría no se hace alusión a Cornejo y no identifica cuales fueron los secuestros. El resolutorio de Tedesco, del pasado 30 de septiembre, ha cumplimentado la probabilidad de autoría, pero no se ha fundado la probabilidad de autoría con la magnitud necesaria para el dictado de la prisión preventiva, sostuvieron Novarino y O’ Connor. Asimismo, expresaron que los fundamentos del peligro de fuga no son suficientes y tampoco los argumentos para el peligro de entorpecimiento. Concluyendo que el decisorio del juez Tedesco “no ha logrado sostener la probabilidad de autoría cierta de Cornejo -a pesar de los elementos aportados por la fiscalía- en forma contundente y tampoco ha logrado demostrar el peligro de fuga, ni de entorpecimiento para fundar el encierro del imputado”.