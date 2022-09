Audiencia de revisión por el femicidio Daniela Velazco

La causa ya pasó la audiencia preliminar y fue elevada a juicio, con fecha de inicio el próximo 22 de noviembre. La fiscal Dagotto solicitó se mantenga la prisión preventiva del imputado hasta la finalización del debate, en tanto que la defensa no ofreció resistencia a dicho pedido. Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la medida de coerción de Asencio hasta la finalización del debate.

En un primer momento la fiscal Dagotto se refirió a la pasada audiencia preliminar de la causa el 27 de junio, donde la causa fue elevada a juicio y se estableció la prisión preventiva de Asencio por 3 meses, hasta hoy. El próximo 22 de noviembre comienza el debate por lo cual solicitó se prorrogue la medida de coerción del imputado hasta que finalice el mismo. Los motivos ya han sido debatidos en audiencias anteriores, existen elementos de convicción suficientes para tener a Asencio como probable autor del hecho, peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Nada ha cambiado, continuó la fiscal, el hecho es gravísimo, la gravedad de la pena en expectativa de prisión perpetua. El imputado no tiene domicilio para ofrecer y existe peligro de entorpecimiento ya que su libertad podría influir sobre testigos. Concluyendo que no hay motivos nuevos para el cese de la prisión preventiva, o para solicitar una medida sustitutiva, por todo lo cual Dagotto solicitó se mantenga la misma hasta la finalización del debate.

Por su parte la defensora recordó que la medida de coerción ya la viene cumpliendo desde que se inició la causa, y las circunstancias no se han modificado, no hay elementos nuevos para pedir un cambio de situación. No resistiendo el pedido de la fiscal hasta que finalice el debate, el próximo 1 de diciembre.

Finalmente, la jueza penal se refirió en su resolución a los peligros procesales ya analizados en distintas audiencias y llegamos a esta instancia con la causa elevada a juicio para el próximo 22 de noviembre. No han variado las circunstancias ni se modificó la medida de coerción, existe peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena en expectativa; y de entorpecimiento porque el imputado conoce y puede influenciar sobre testigos. Manteniendo la prisión preventiva de Asencio hasta finalizar el debate oral y público.

La revisión fue presidida por la jueza penal María Laura Martini; el Ministerio Público Fiscal representado por Verona Dagotto, fiscal Jefa subrogante; en tanto que la defensa de Asencio fue ejercida por María Cristina Sadino, defensora pública. Asimismo, se encontraban presentes en la sala la hija y hermana de la víctima, acompañadas por una profesional del SAVD.

El femicidio de Daniela Velazco:

El fiscal se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado 5 de noviembre de 2021, siendo aproximadamente las 14: 20 hs., la víctima ingresa a trabajar a la escuela Perito Moreno, impartía clases de lengua, y fue abordada por Asencio, quién llevaba consigo con un cuchillo de al menos 30 cm. de largo y con claras intenciones de dar muerte, asestó diversas puñaladas, provocando 4 heridas, dos de ellas mortales y dos defensivas. Dicho accionar es advertido por un testigo y Asencio se dio a la fuga a pie en dirección a calle Brown, siendo perseguido por el testigo y por personal de tránsito. En la persecución Asencio intentó agredir al testigo mediante varias estocadas no pudiendo conseguirlo. Al llegar a la altura de 535 intervino policía y seguidamente Asencio arroja arma blanca en la vía pública. Ambos, imputado y víctima, mantuvieron una relación corta de 5 meses ya finalizada.