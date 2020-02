ATECh sostiene el paro y rechaza la conciliación, pero el gobierno quiere declararlo “ilegal”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, el secretario general de la Regional Sur de ATECh (Daniel Murphy) señaló que “toda la provincia rechaza la conciliación obligatoria y no vamos a aceptar que el gobierno se erija en juez y parte, por otro lado no tiene ningún sentido que se dicte una medida así cuando siguen existiendo tantos incumplimientos por parte del gobierno provincial”.

Para el dirigente docente, la conciliación “no soluciona nada y al mismo tiempo nos exige que no hagamos ningún tipo de reclamos, eso inaceptable y no lo vamos a consentir”.

Ampliando sobre los motivos que desataron la medida de fuerza, explicó que “podemos asistir a la reunión de conciliación sin levantar la medida, como ya le hemos hecho en otras oportunidades frente a tantos intentos de querer imponernos la conciliación; pero de todas maneras el gobierno dice que va a convocar a paritarias en breve para tratar los salarios 2020, ya que nos quedan dos temas importantes pendientes como lo son la continuidad de pago escalonado sin fecha cierta de pago y la falta de una propuesta salarial para el año en curso”.

Murphy confirmó que el miércoles se realizará una convocatoria de docentes y estatales en la Plaza San Martín a las 10 horas, mientras que ese mismo día por la tarde la Regional Sur tendrá una reunión de delegados para sintetizar los mandatos de las asambleas del viernes con vistas al Congreso de ATECh que se concretará en Rawson el jueves 27. “De ahí saldrán los mandatos regionales para definir si se le da continuidad o no a un plan de lucha provincial”, explicó.

¿Ilegalidad del paro?

Cristian Ayala, secretario de Trabajo de Chubut, dialogó con La Posta Comodorense Radio y afirmó que “formalmente no recibimos de parte del gremio docente ninguna comunicación oficial rechazando la conciliación obligatoria y de la fijación de una audiencia para el miércoles a las 8 de la mañana, sin perjuicio de eso no podemos desconocer los trascendidos públicos”.

El funcionario del área de Trabajo anticipó que “estamos analizando la posibilidad de iniciar el procedimiento para la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza. La comunicación que recibimos del paro fundamental la medida de acción directa en un pedido de las seccionales, con lo cual me parece irracional llevar adelante una medida por estas cuestiones; mucho más si se tiene en cuenta que el Ministerio de Educación cumplió y ofreció cumplir con todas las obligaciones a su cargo”.

“El derecho a la huelga esta garantizado por la Constitución Nacional, si ellos lo quieren llevar adelante que lo hagan; yo creo que en esta instancia dispara contra la realidad que estamos viviendo la provincia, con el compromiso que están asumiendo otras organizaciones sindicales que se han sentado con el propio gobernador escuchando los reclamos de los trabajadores y dando soluciones”, complementó.

Casi sin poner en el lugar de árbitro que debe mediar entre las partes en conflicto, Ayala agregó que “para mí la medida no tiene sustento, en la forma que se comunicó no tiene un fundamento sólido y segundo esta perjudicando a toda la sociedad. Nunca se abandonó el diálogo y no tiene sentido avanzar con la medida, porque la conciliación obligatoria da un paragua de 15 días en los cuales las partes deben sentarse y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, sin conflictos y sin sanciones, qué daño puede hacer sentarse y buscar alguna solución”.