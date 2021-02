Atech responsabilizó al gobierno por el no reinicio de clases

La junta ejecutiva de la ATECh aseguró hoy que el eventual no reinicio de clases será por la absoluta responsabilidad del gobierno provincial.

«Conforme que a la fecha no ha habido por parte del gobierno provincial convocatoria a comisión paritaria nacional (que fuera solicitada el 12 de Enero de 2021), y por lo tanto ningún tipo de propuesta para discutir con los trabajadores:

• adeudándose el salario de diciembre, enero, el 2do SAC y ⅓ del 1er SAC,

• no habiéndose culminado, ni firmado el PROTOCOLO para la semipresencialidad,

• que en este punto la situación epidemiológica no se ha modificado profundizándose los casos y manteniéndose en vilo –en forma constante– la precariedad del sistema de salud,

• y siendo que las obras de infraestructura no han culminado sus tareas y en varios casos no se han iniciado;

«Reafirmando el compromiso que los trabajadores de la educación tenemos con la escuela pública y manifestando nuestra voluntad de iniciar el ciclo lectivo, responsabilizamos al gobierno que al no convocarnos a discutir, no garantiza el derecho de enseñar y aprender», se remarcó.

Por lo antes expuesto,» informamos que los Trabajadores de la Educación del Período Especial iniciarán retención de servicios a partir del lunes 8 de Febrero de 2021″, concluyeron.