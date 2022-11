ATECh: “Rechazamos las versiones contra el sindicato y queremos que se haga justicia”

Magalí Stoyanoff, integrante de la Regional Sur de ATECh, se refirió con LU4 sobre la situación de abusos en el Jardín 406 y señaló que “En la conferencia de prensa ni hablamos de la paritaria docente porque nos urgía poder dar este derecho a réplica sobre una presunta complicidad de ATECh en el ocultamiento del docente acusado de supuestos abuso, desmentimos esas versiones”.

La dirigente docente agregó que “Eso no es así y ATECh en ningún momento tuco conocimiento de su paradero, no lo tenemos ahora y eso es responsabilidad de la Justicia determinar; pero también queremos ponernos en el lugar de explicar que no es el sindicato quien tiene poder de decisión sobre el docente y la vía administrativa esta abordada por el Ministerio y quien debe definir es la Justicia sobre esta situación”.

“Queremos sumarnos al pedido que se haga justicia y que se actúe con celeridad dejando que sea la Justicia la que defina sobre esta situación, es lo decimos porque hemos recibido reclamos de padres muy enojados y de docentes que por el solo echo de transitar con un guardapolvo son acusados de acosadores, lo que nos parece terrible”, resaltó.

Finalmente explicitó que “No hay un protocolo claro que establezca procedimientos, pero que además defina y desligue las responsabilidades”.