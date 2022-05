ATECh para jueves y viernes

El plenario del Consejo Ejecutivo de la ATECh resolvió hoy parar este jueves y viernes en reclamo de mayor salario y en rechazo al aumento del 15%, en tres cuotas, que ofreció el gobierno provincial

«Si se aceptara la propuesta salarial efectuada por el gobierno de Arcioni, el sueldo de bolsillo de un docente ingresante pasaría a ser de 71.700 pesos en octubre, frente a una canasta que, con esta inflación estaría al menos en $154700», indicó el gremio.

De inmediato se recordó que «en abril la diferencia entre el sueldo docente de bolsillo y la CBT fue de 50.600 pesos, en octubre esa brecha llegaría a los 82.900 pesos’.

El plenario aprobó el reclamo por una salario inicial de 100 mil pesos, el costo de una canasta básica sin alquile.

LA MENTIRA TIENE GOTERAS

ATECh indicó que «el gobierno asegura que los edificios están en condiciones, pero cada día hay escuelas que deben suspender sus actividades: goteras, cortocircuitos, equipos de calefacción que no funcionan, matafuegos vencidos, y un largo etc. Queda a la vista que no hay inversión suficiente: que no sólo faltan reparaciones, también falta ampliar y construir escuelas. Familias y estudiantes, deben tomar su lugar en este reclamo: la escuela es de y para la comunidad», resaltaron los docentes.

El sindicato, además, indicó que el gobierno esconde información sobre los ingresos de la provincia «que tienen una combinación de mayor recaudación del estado nacional y la suba de los precios del petróleo le permite a la provincia altos niveles de ingresos, por encima de los niveles inflacionarios».

Finalmente se planteó «salir a la calle en toda la provincia y masivamente» y por eso se llamó a todos los sectores estatales a unirse en el reclamo» con una movilización que se realizará el lunes 23, día del trabajador y trabajadora de la Educación.