ATECh para desde mañana hasta el sábado

La ATECh realizará desde mañana, hasta el sábado, una retención total de los servicios que se prestan en el marco de los trabajos virtuales. Lo resolvió el sábado el Consejo Directivo provincial de la ATECh resolvió ayer, en reunión virtual, un paro y retención de servicio, en el marco de los trabajos virtuales, desde el lunes al sábado 25.

La protesta incluye una movilización el miércoles “en cada pueblo, en cada ciudad según el protocolo que rija en cada uno. Con barbijo, respetando la distancia y cuidándonos unos a otros”.

El gremio también manifestó que “el borrador del protocolo jurisdiccional de retorno a claes presenciales, realizado por los representantes del Ministerio de Salud, Educación e Infraestructura, es inviable y necesariamente debe modificarse en base a nuestra realidad provincial”.

Los docentes reiteraron que el “Estado debe ser garante de la Salud, Educación, y Seguridad alimentaria” y debe garantizar la aplicación e implementación efectiva de los protocolos COVID 19 no ser “un actor secundario. Para ello, en primer término debe garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios, las condiciones de infraestructura y el transporte”

De inmediato se remarcó que el gobierno de Mariano Arcioni “desconoce la situación real de los edificios escolares; Durante la pandemia no ha depositado, ni aumentado las partidas escolares: ni de limpieza, ni comedor. No ha garantizado la continuidad pedagógica del sistema educativo dejando a docentes y estudiantes que construyan una alternativa educativa con sus propios recursos por redes sociales, por teléfono celular, con la internet particular de cada uno, con la impresión de cuadernillos por parte de maestros, profesores y estudiantes. Aún mantiene impqgos los escolares de 2019 y no hay garantía de los mismos ni protocolo posible para 2020”.

También se recordó que el gobierno continúa con el “pago escalonado fuera de tiempo y forma del salario, del aguinaldo y del incentivo docente, pero el mismo gobernador Arcioni, mensualmente le garantiza a los bancos extranjeros el cobro de la espuria deuda provincial, que ya ni con las regalías puede pagarse”.

Los docentes rechazaron el proyecto de ley del Ejecutivo que refinancia la deuda provincial “entregando nuestra soberanía y recursos naturales. Exigimos a los legisladores una ley que garantice auditoría de la deuda, suspensión del pago, a fin de obtener condiciones acordes a las necesidades y a la realidad de nuestra provincia. Ley de impuesto a la riqueza, y ley tributaria ya, el gobernador, los legisladores provinciales y los de cada municipio deben expresarse”, concluyeron.