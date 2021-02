ATECh inicia retención de servicios

Los docentes iniciarán hoy una retención de servicios con la que continuarán reclamando por el no pago de sueldos, aguinaldo, y la nula convocatoria a paritaria salarial.

La junta ejecutiva de ATECh responsabilizó al gobierno por el eventual no inicio de clases, conforme que » a la fecha no ha habido por parte del gobierno provincial convocatoria a comisión paritaria nacional (que fuera solicitada el 12 de Enero de 2021), y por lo tanto ningún tipo de propuesta para discutir con los trabajadores».

También se recordó que el Estado adeuda el salario de diciembre, enero, el 2do SAC y ⅓ del 1er SAC, que no se culminó ni firmó el protocolo para la semipresencialidad, y que la situación epidemiológica no se ha modificado profundizándose los casos y manteniéndose en vilo –en forma constante– la precariedad del sistema de salud.

Además se señaló que las obras de infraestructura «no han culminado sus tareas y en varios casos no se han iniciado» Luego de reafirmar » el compromiso que los trabajadores de la educación tenemos con la escuela pública y manifestando nuestra voluntad de iniciar el ciclo lectivo», los docentes aseguraron que «el gobierno que al no convocarnos a discutir, no garantiza el derecho de enseñar y aprender», e informaron que los Trabajadores de la Educación del Período Especial iniciarán retención de servicios a partir del lunes 8 de Febrero de 2021″, concluyeron.