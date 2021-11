ATECh exige la aplicación de la ESI evitar femicidios

Carina Mardones, referente de la ATECh, expresó a LU4 que el sindicato realiza asambleas escolares por el femicidio de la docente Daniela Velasco.

“Entendemos que el Ministerio de Educación no lleva adelante una política con perspectiva de género y no se puede aplicar la ESI (Educación Sexual Integral) en cada una de las escuelas, luego que los estamentos de la comunidad educativa expresaron su hondo pesar por lo sucedido; pero solamente se dio asueto en el nivel secundario y no en todos los demás”, señaló.

La trabajadora de la educación agregó que “La violencia de género nos atraviesa como sociedad y culturalmente, y eso es lo que debemos trabajar en la escuela propiciando espacios de escucha y de organización en conjunto para que no sigan sucediendo este tipo de golpes como el que recibimos el viernes”.

En ese marco, sostuvo que “Queremos que la escuela se transforme como una herramienta para mostrarle a los alumnos que se puede transformar realidad y que nos esta pasando con estos hechos de la violencia de género, para eso la ESI es fundamental”.