Atech define un paro entre el 17 y el 20

La regional zona sur de la ATECh reclamó la realización de un plan provincial de lucha para que se logre una recomposición salarial de manera urgente.

Los docentes rechazaron el bono anunciado por el gobernador Arcioni, que consideran ilegal y que los trabajadores están financiando con la deuda que, con ellos, tiene el gobierno provincial.

«La inflación del 2020 y de lo que va del 2021 destrozó el poder adquisitivo de nuestro sueldo. En este período la inflación llega al 60% por eso exigimos recomposición salarial y no un bono (que pagan con los descuentos a docentes). El gobierno viola la paritaria anunciando el bono sin ningún tipo de discusión. Muestra una vez más su desprecio por la voz y la necesidad de los docentes», sostuvieron.

De inmediato definieron que las medidas adoptadas por el gobernador y la ministra de Educación, Florencia Peralta, son «ilegales y prepotentes» y que fueron adoptadas para acallar los reclamos.

«Con el salario de julio se multiplicaron los descuentos salariales sin explicación, sin fundamento. Centenares de docentes vieron mutilado su sueldo. Hay quienes no cobraron. No saben cómo van a sobrellevar semejante robo y sostener a sus familias. Perata: ¿todavía sabés lo que es ser docente? La única explicación posible a este atropello es el deseo del gobierno de intentar que no crezca el reclamo salarial. Ya la comunidad chubutense comprobó sus mentiras sobre el estado de las escuelas y no ve mal el reclamo salarial docente. No quiere que se pierdan más días de clase, pero sabe que es justo lo que pedimos», afirman.

Además «siguen descontando impuesto a las ganancias a docentes que están lejos del piso de $ 150 mil. Sigue el ataque a la educación superior y amenazan con más ajuste».

De inmediato, desde la Regional se exigió la devolución inmediata de lo descontado y se afirmó que «este gobierno es enemigo de la escuela pública» y se pidió un plan de «lucha provincial que no se limite a medidas de fuerza. Que contenga acciones de cara a la comunidad. Diversas acciones simultáneas que involucren al conjunto».

Finalmente, luego de expresarse por un ISSyS en manos de los trabajadores, se definió que el jueves se realice una jornada provincial de lucha que, en Comodoro Rivadavia, incluirá una concentración frente a Delegación Administrativa «exigiendo la devolución de descuentos. De no haber respuestas a los pedidos: paro de 48 horas en la semana del 17 d al 20 de agosto»