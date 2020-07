ATECh convocó una protesta para mañana en Comodoro

“Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar convocándonos en la Plaza San Martín, respetando la distancia social y con barbijos, y después vamos a realizar posiblemente una caravana por el centro de la ciudad”, explicó el sindicalista docente.

En el marco de toda la semana de retención de servicios a nivel provincial, Murphy agregó que “El gobierno pretende poner en marcha el Consejo Asesor y un protocolo para la vuelta a clases de manera presencial, pero nosotros entendemos que ese protocolo es inviable y que se trata de un gobierno muy poco propenso al diálogo, avanzando más allá de lo que opinen los sindicatos”.

Respecto de uno de los reclamos centrales, indicó que “Si no hay una inversión en materia educativa y se ponen al día con los sueldos atrasados, el protocolo en inviable porque deben cumplir con lo que establece la ley. En cuanto a las condiciones edilicias es muy poco lo que se hizo, porque los 90 millones que se mencionan no son suficiente y no dan cuenta de las obras que hacen falta”.

La nota: