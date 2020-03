ATECh considera que Chubut no cuenta con los insumos necesarios para aplicar aulas virtuales

El gremio docente cuestionó la decisión de Provincia de implementar aulas virtuales sin consultarle. Aseguró que Chubut no tiene la capacidad para implementarlas y volvió a exigir que la gestión de Mariano Arcioni pague todo lo que adeuda a los trabajadores estatales.

Desde el primer minuto que se implementó la cuarentena obligatoria en Argentina, las provincias comenzaron a implementar aulas virtuales para que los alumnos no pierdan días de clases. En Chubut se intentó hacer lo mismo pero fracasó. Es que la gestión de Mariano Arcioni no pagó los salarios de los trabajadores estatales (excepto a los empleados de la Salud) y Provincia no cuenta con los elementos básicos para llevar a cabo esta iniciativa. Así lo aseguró la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Mediante un comunicado, el gremio docente aseveró que el ciclo lectivo en Chubut no ha comenzado y que las clases están suspendidas. “Entendemos que en este marco ya descripto, la intencionalidad es y debe ser la de contener a nuestros estudiantes ante la situación de cuarentena, manteniendo el vínculo. Ahora bien, aquí nos interpelamos ante la realidad: nuestros estudiantes: ¿todos tienen internet, todos poseen computadoras-notebooks o teléfono para visualizar los trabajos-tareas-orientaciones? ¿Todos tienen impresoras, papel para imprimir y otros elementos de trabajo (que para el caso de los hijos de los trabajadores estatales aún no hemos cobrado la ayuda escolar)?”, preguntaron los docentes.

“Nosotros, los trabajadores de la Educación: ¿tenemos internet (se nos ha cortado por no pagarla)?; ¿sabemos utilizar las aulas virtuales, hemos recibido la capacitación para utilizar estas herramientas? y lo que es aún más importante, estudiantes y trabajadores ¿tenemos alimentos para cada uno, para cada una de nuestra familias? El planteo que lleve adelante el Ministerio de Educación de Chubut, debe incluir a todos los estudiantes y docentes. Lo que hasta ahora ha realizado, en el contexto provincial en el que nos encontramos, no es igualitario. Discrimina (consciente o inconscientemente) y además pretende que a partir de esta utilización de recursos tecnológicos, se continúen los procesos de aprendizaje”, cuestionaron.

También sentenciaron que “es imposible pretender que estas acciones sean consideradas como el proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje; por lo cual, tampoco puede suponer la asistencia o inasistencia de los estudiantes y de los trabajadores, en virtud de su interacción con ‘los alumnos (sic)’, que en un estado ideal de las cosas, podrían alcanzar al 40% de los estudiantes, que repetimos, en muchos casos este año, no han comenzado el ciclo lectivo”.

PROVINCIA NO PAGA LOS SALARIOS

La próxima semana termina el mes de diciembre y hasta el momento solo se ha pagado el primer rango (sueldos que alcanzan los 40 mil pesos) y el lunes se pagarían solamente 10 mil pesos del segundo rango. El tercer y cuarto rango todavía no sabe cuándo cobrarán sus haberes.

Así, los trabajadores estatales atraviesan la cuarentena sin sus salarios y viven momentos de angustia. Es por eso que exigen la regularización inmediata de los haberes de los trabajadores estatales de Chubut, activos y jubilados; salarios en tiempo y forma dándole prioridad de cobro a los trabajadores jubilados y pensionados.

También pidieron por la prórroga de todos los vencimientos de préstamos, cuotas, tasas y tarjetas de crédito de todos los trabajadores estatales, en relación al Banco del Chubut; y el no descuento de ningún día ya sea de paro, retención de servicio u asamblea.

Mientras que al Ministerio de Educación de Chubut se solicitó que cese en el hostigamiento a los equipos directivos sobre la implementación de las aulas virtuales, como así también, el pretender tomar asistencia a estudiantes y trabajadores en la virtualidad. Por lo que exigen que se realicen reuniones con el formato de teleconferencia, con todos los sindicatos docentes, para avanzar en los tiempos que vendrán de la pandemia, hacia métodos que permitan lograr equidad e igualdad, pensando nuevos escenarios, situaciones, formatos, con todos los actores incluidos, sin condicionamientos y en condiciones de pleno derecho. “Las mismas condiciones que planteamos siempre, defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación, los estudiantes y nuestro pueblo”, aseguraron desde ATECh.