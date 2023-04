Asesinó a su presunto acosador y grabó un video confesando el crimen

La propia mujer llamó a la Policía y, mientras esta arribaba, grabó un video en redes sociales donde denunció abusos que habría padecido.

Florencia Eliana Mancilla es la principal sospechosa del brutal crimen que se cobró la vida de Alexis Baciocchi, encontrado muerto a puñaladas fuera de su casa en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

La mujer de 27 años fue hallada al lado del cadáver por la Policía, que, se supo, había sido convocada por ella misma a través de un llamado al abonado 101.

Ya había trascendido que la carga probatoria contra la mujer, tanto dentro como fuera de la vivienda, era mucha: al desorden generalizado en el interior se sumaba que Mancilla se encontraba, al momento de la intervención policial, «pidiéndole perdón» a la víctima ya sin vida.

Sin embargo, a esto hay que sumar que se conoció un video, emitido por la mujer en redes sociales mientras esperaba que llegase a la Policía, donde confiesa el crimen

«Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila, discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces porque se movía mucho», dice en el video donde se ven sus manos cubiertas de sangre y a la mujer en evidente estado de shock.

«No me dejaba hacer algo limpio y que no sufra, aunque en realidad no quería que no sufra; quería que sufra pero mi intención no era quitarle la vida, quería que sepa que no podía meterse conmigo nunca», sostiene además en un registro clave para los investigadores, que tiene unos cuatro minutos de duración.

En ese video, Mancilla habla de presuntos abusos que habría sufrido de parte de la víctima, otra cuestión clave que ya se encuentra siendo investigada por las autoridades.