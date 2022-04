Aseguran que WhatsApp comenzará a cobrar próximamente

Hasta el 2015, WhatsApp, que aún no era, como hoy, la aplicación de mensajería más popular del mundo, cobraba a sus usuarios la suma de 1 dólar mensual.

Actualmente, la aplicación permite a los usuarios conectar cuatro dispositivos adicionales de forma gratuita, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Pero según informó WABetaInfo, un sitio especializado en filtraciones, esto puede cambiar pronto, ya que la compañía busca introducir una suscripción paga.

Antes de entrar en pánico, hay que saber que el plan de cobro está en desarrollo, pero solo aplicará para los usuarios que utilizan WhatsApp Business.

Eso quiere decir que las empresas podrán pagar un precio módico para poder acceder a nuevas herramientas dentro de la aplicación, por ejemplo, crear comunidades con todos sus clientes.. Asimismo, podrán acceder a una función llamada “Dispositivos vinculados”, exclusivamente para cuentas de WhatsApp Business.

La suscripción paga permitirá a los usuarios de WhatsApp Business conectar hasta diez dispositivos a una sola cuenta de WhatsApp. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los que usen la app de negocios deberán pagar, ya que será a voluntad del empresario o tienda.

Por el momento, no se sabe si la suscripción de WhatsApp Business incluirá otras funciones. El costo y el período de suscripción aún no se conocen y no hay información sobre si se trata de una suscripción única.