A las 6 arrancó el paro de Camioneros que afecta a la actividad petrolera. Basicamente, en el comienzo de la protesta está paralizado el trabajo en Manantiales Behr, Siderca y Caleta Córdova.

El paro fue anunciado por el secretario general del Sindicato, Jorge Taboada, que el jueves en el Plenario de Delegados declaró el estado de alerta y movilización, en reclamo del cumplimiento de tareas específicas de Camioneros en operadoras petroleras.

“Hay operadoras que vienen desconociendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Hay actividades históricas que son de Camioneros que no se están respetando. El mensaje es: ‘Si no respetan a los Camioneros y no nos dejan trabajar no va a trabajar nadie’”, adelantó Taboada.