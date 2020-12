Aristimuño y un show acústico que recorre sus hermosas canciones

Mañana, el músico patagónico Lisandro Aristimuño realizará un set acústico en solitario en el que recorrerá su carrera. A través de LU4 Nacional Patagonia adelantó las obras que compartirá con la audiencia en una velada inolvidable; además se refirió al dúo con Wos que forma parte de su último disco y realizó un breve homenaje a su colega y amigo Gabo Ferro.

Aristimuño, como el resto de los artistas del pais le hacen frente al alejamiento de los escenarios que impuso la pandemia, con las posibilidades que ofrece la virtualidad. «Esto que voy a hacer ahora, nunca lo hice y no pense que alguna vez lo iba a hacer. Con la pandemia tocaba mucho en el living de casa y eso es lo que quiero llevar al público», explicó.

Sobre la lista de temas que trabaja pensando en el show de este sábado, el patagónico detalló: «más o menos sabés en cada disco cuáles son las canciones que pueden quedar bien con la guitarra, más o menos tenés en vista cuáles son las que más le gustan a la gente. En eso me fijo, me gusta compartir, es un proceso que lo tengo bastante naturalizado».

En cuanto, al impacto que significó la cuarentena en sus procesos creativos, el músico reconoció que el tiempo en espera también es un espacio de reflexión. «En la pandemia me puse a pintar cuadros, creo que hay que seguir. Hay muchas cosas que, con este tiempo detenido al exterior, están buenas. Yo aproveché también, este momento, para fijarme que me pasaba adentro. Trabajé en el disco, estoy armando un acústico y estuve grabando varias canciones con amigos», enumeró.

DE VITALE A WOS

Desde el mes de junio esta en la calle, el ùltimo disco de Aristimuño «Criptograma», con varias sorpresas, entre ellas los invitados. Al respecto, el músico contó como llegó a la figura de Wos. «En el disco está Wos y Lito Vitale. Son como dos generaciones que busqué representar, ya que yo estoy en el medio. En cuanto a Wos mi hija me lo hizo escuchar, cuando yo era joven cuando aparecieron los Kuriaky me pasó eso el rap siempre fue muy amigo de los niños, pero hay algunos que son tremendas las letras. Mi hija me lo mostró, porque ella estaba escuchando. Me partió la cabeza, lo empecé a indagar, conseguí su contacto y lo llamé: me dijo que me escuchaba, en principio por su padre. Fue emocionante para ambas partes también. El padre es percusionista, creo que laburó en la Bomba de Tiempo, fue super lindo», acotó.

EL RECUERDO DE GABO FERRO

Sin rodeos, Aristimuño comentó que la despedida de Gabo Ferro fue de los momentos más duros que vivió este año y recordó parte del trabajo que realizaron juntos. «Ahora estoy un poco mejor, pasado un poco de tiempo de que se haya ido mi querido amigo. La verdad que fue un sacudón tremendo, no se puede explicar cuando se va un ser querido. Te puedo contar, por ejemplo, que una foto de lo que sentí es verme cuatro días en posición fetal en la cama llorando. Es un colega, un amigo, un hermano, cuando teniamos un disco nos la mostrabamos antes, porque nos respetabamos muchìsimo y nos encantaba la visión del otro, jugabamos mucho, hemos grabado cosas juntos, nos hemos cruzado en giras. A veces estabámos en la misma ciudad y nos juntábamos. Lo voy a extrañar muchísimo porque más allá del talento, la voz, su poesía, que seguirá estando. Es un hermano que se fue antes», acotó, con un nudo en la garganta.

En este marco, confesó que en sus próximas presentaciones Green Lover no estará en el repertorio. «Es una canción muy fuerte, calculo que la volveré a hacer en su momento pero no en este show, donde voy a estar solo con mi caña de pescar, Esa versión que grabamos con Gabo quedó muy simbólica y cada vez que la escuchó se me quiebra la voz», completó.

Accesos a la venta en Ticketek

Foto Valentín López