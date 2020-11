Argentina llora la muerte de Maradona, un dios mundano convertido en leyenda

«Los argentinos de chiquitos no queremos ser ni Súperman ni Batman ni nadie, queremos ser Maradona», afirma Heber en diálogo con Sputnik. Señala a su alrededor. «Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo, esto es irrepetible, no vuelve a pasar con nadie. Es el más grande que dio el fútbol». Su compañero añade: «Es el más grande de todos los tiempos».

Diego Armando Maradona es venerado en Argentina no solo por haber alegrado a generaciones enteras con su técnica y con su inspiración. «Su personalidad era original, era de no guardarse nada, iba contra los poderosos, y eso lo hizo especial para la gente», describe Heber. «El pueblo vino porque era el abanderado de los humildes y defendía a los más afligidos».

Fueron numerosas las familias que se acercaron con sus hijos para despedir a Maradona. Se aproximaban con sus Diegos, niños que se aferraban a la mano de sus progenitores.