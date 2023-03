Arcioni y Ávila afirmaron el compromiso de buscar incentivos para la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, mantuvo en Rawson un encuentro con el Gobernador de la provincia con el objeto de afinar detalles del planteo que se llevará de parte del Ejecutivo provincial al nacional, con la finalidad de asegurar las inversiones del sector hidrocarburífero en la región.

Mariano Arcioni recibió esta tarde a Jorge Ávila en la Legislatura de la capital provincial, donde este miércoles se llevó adelante la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados chubutense, marco en el cual se produjo una importante movilización de Trabajadores Petroleros para acompañar al líder sindicalista.

Acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez; el Tesorero de la Institución y Presidente de Petrominera SE, Héctor Millar, el Diputado Provincial Emiliano Mongilardi y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; el dirigente planteó el compromiso existente desde Comodoro Rivadavia para con las instituciones y la intención de poner en la agenda del Gobierno nacional, los incentivos para la Cuenca del Golfo San Jorge, a través de la articulación del Gobierno provincial.

“Le pedimos al Gobernador que nos abra una mesa con el Gobierno nacional para poder arreglar los problemas que está sufriendo nuestra Cuenca, que es prácticamente la desinversión en la que estamos cayendo a partir de que se firmó lo de Vaca Muerta”, sostuvo Ávila.

Y agregó que “lo que venimos a pedir hoy, es una mesa que exija que se defiendan los intereses de la provincia de Chubut, por lo que no hacemos otra cosa que cumplir con el pedido que nos está haciendo nuestra gente en el campo; para eso necesitamos una reunión urgente con el Ministerio de Economía para arreglar estos problemas”.

“Nos pudimos reunir para entregar el petitorio y nos comprometimos junto con el Gobernador a trabajar para ver cómo vamos a llegar a la primera audiencia en la primera semana de marzo, a concretar esta reunión”, enfatizó.

El titular del Gremio más poderoso de la región destacó que “vamos con muchas, con todas las expectativas, porque siempre que apostamos, apostamos para que esto salga adelante, así que estamos trabajando en eso”.

Los Petroleros acompañaron masivamente a ‘Loma’ hacia Rawson, tanto miembros de Comisión Directiva como Cuerpo de Delegados y activistas para exigirle al Gobernador Arcioni una mesa de diálogo con el Gobierno nacional donde se tomen decisiones importantes para el futuro de los Trabajadores, defendiendo sus puestos laborales.

Apoyo al Gobernador

Ávila se refirió asimismo al discurso de Arcioni en la Legislatura: “por lo que dijo, es un año positivo en el que la provincia está saliendo de los pozos que tenía y está construyendo la posibilidad de crecer después de esto. Fue un balance positivo y él no deja de ser un buen candidato para el lugar en que quiera estar”, subrayó.

En ese plano, indicó que “la política lo necesita y nosotros creemos que en la provincia de Chubut no tenemos una gran cantidad de políticos. Mariano deja una escuela como para aprender, tiene las posibilidades como para ser Diputado o Senador nacional y es lo que nosotros tenemos que acompañar; es un hombre que a la política le ha dado mucho”.

En cuanto al mensaje para el sector energético, el dirigente señaló que “estamos contentos porque siempre trabajó para eso. Esta es la primera vez que venimos a pedirle la posibilidad de que nos arme una reunión con Sergio Massa, porque hay una necesidad de que las Operadoras inviertan en la región y para eso precisan traer material de exportación que hoy no lo tenemos, y mucho ese material está preso en la Aduana, entonces queremos ver cómo vuelve eso a Comodoro Rivadavia y se transforma en herramientas de trabajo para nuestro Yacimiento, por eso viajaremos el lunes, ya que tenemos paritarias el 8 de marzo y ya nos vamos a quedar para ver si podemos tener la reunión con el ministro”.