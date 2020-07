Arcioni sigue sin definir Familia y Secretaría General

El gobernador Mariano Arcioni sigue sin resolver los reemplazos del secretario general de la Gobernación, Andrés Meiszner y Cecilia Torres Otárola, que dejaron el gabinete el uno y dos de julio, el primero luego de presentar su renuncia indeclinable y la segunda envuelta en el escándalo de la causa judicial “ñoquis calientes”.

El mandatario terminó aceptando las renuncias, luego del paso en falso que dio al sostener a Torres Otárola en detrimento de la instrucción que le había dado a Meiszner de desplazarla, el viernes 3, cuando dijo que se iba a tomar el tiempo para decidir a los reemplazantes.

«Voy a estar pensando y conversando con quienes van a ocupar los dos cargos. Nos vamos a tomar tiempo, no hay apuro», aseguró Arcioni. Agregó que «vamos a trabajar este fin de semana para poder anunciar próximamente los cambios de gabinete».

Los días pasaron y no hubo designaciones, si algunas invitaciones que por el momento no recibieron una respuesta positiva, como fue el caso del titular de Petrominera, Javier Touriñan, a quien el gobernador le ofreció la secretaría general.

Lo curioso del caso es que, antes del desplazamiento de la ex ministro investigada, Arcioni ya había resuelto que el nuevo ministro de Familia iba a ser el intendente en licencia de Corcovado, Ariel Molina, que por esas horas –incluso- había hecho declaraciones al respecto.

Con la inesperada salida de Meiszner, en primera instancia se pensó en que Molina finalmente asuma en la secretaría general, y el ex jefe comunal de Río Mayo, Gustavo Hermida, sea el reemplazante de Cecilia Torres Otárola.

Las horas pasaron, con muchos problemas sin resolver para el gobierno, y sin nombres concretos para terminar con el suspenso y la dilación en las designaciones, algo que evidentemente refleja la ausencia de nombres propios para sumar a un gabinete que, en poco tiempo tuvo muchos recambios.