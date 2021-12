Arcioni ratificó la ley y repudió la violencia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, emitió esta mañana un discurso desde Rawson y afirmó que “la violencia nunca es el camino”, luego de recorrer los edificios y oficinas públicas que fueron “avasallados, saqueados e incendiados”. Además, aseguró que “no hubo orden de reprimir, al contrario la orden era que todos se puedan manifestar pacíficamente».

“No lo merecemos los chubutenses, bajo ningún punto de visa”, advirtió Arcioni, quien agregó además que Chubut “está atravesada también por la pandemia de la violencia”.

Aclaró que existieron manifestaciones pacíficas en diferentes lugares de la provincia del Chubut “como tiene que ser en Democracia, pero lamentablemente en Rawson un grupo de violentos” vandalizó las instituciones públicas.

El mandatario provincial confirmó que se efectuaron las denuncias correspondientes en a Justicia y aseguró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, a la vez que reveló la existencia de “ideólogos” que promovieron los actos de violencia contra las oficinas gubernamentales de los tres poderes del Estado.

Arcioni remarcó que “estamos abiertos al diálogo, debate y discusiones, pero esto no lo merecemos los chubutenses bajo ningún punto de vista”.

“Esta violencia extrema no la vamos a aceptar de ninguna manera”, expresó el Gobernador, quien insistió en que “hay pruebas muy firmes de quienes fueron o quién fue el ideólogo de esta jornada violenta sin precedentes en la Provincia”.

El mandatario provincial enfatizó que “Chubut merece paz, diálogo, consenso, que es lo que se merecen los ciudadanos de bien que todos los días van a trabajar para tener una vida digna”.

Acerca del proyecto de zonificación minera sancionado por la Legislatura del Chubut, señaló que “se aprobó con las normas de un sistema republicano y en plena democracia, y hace un año y medio que venimos teniendo conversaciones con apoyo de referentes políticos, científicos”.

“Y se aprobó como corresponde en la Legislatura”, sostuvo, y además ratificó que “vamos a seguir en este camino, el camino de la tolerancia y la democracia, porque es la única manera que vamos a salir adelante. Unidos para que Chubut salga adelante”.

Arcioni repudió “las acciones violentas” ocurridas y reconoció estar “muy dolorido, esto genera una pena enorme”.

“Las manifestaciones se pueden hacer de manera pacífica. Pero que se degrade así la casa de todos los chubutenses me deja sin palabras. Amamos nuestra provincia, las instituciones y los que hicieron esto no son chubutenses”.

El mandatario provincial aseguró que no hubo fallas en el operativo de seguridad y afirmó que “no hubo orden de reprimir, al contrario la orden fue que todos se puedan manifestar pacíficamente”.

El gobernador insistió en que “vamos a llegar a quien es el ideólogo y va a pagar las consecuencias, y le va a tener que decir lo que hizo a todo el pueblo”.