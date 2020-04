Arcioni presentó el Plan de Flexibilización de la cuarentena a los Intendentes

Lo hizo en compañía de los ministros de Salud, Fabián Puratich; de Economía, Oscar Antonena; de Seguridad, Federico Massoni, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Participaron los intendentes de Rada Tilly, Luis Juncos, de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Trelew, Adrián Maderna; de Trevelin, Héctor Ingram; de Puerto Pirámides; Fabián Gandon; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Lago Blanco, Micaela Bilbao, de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Gualjaina, Marcelo Limarieri; de Gastre, Genaro Pérez; de Gan Gan, Pedro Huisca; de Gaiman, Darío James; de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, de Esquel, Sergio Ongarato; de Rawson, Damián Biss; de Epuyén, Antonio Reato; de El Maitén, Oscar Currilen; de El Hoyo, Pablo Huisman; de Dolavon, Dante Bowen y de Atilio Viglione, Cristina Solis.

Al término del encuentro, el ministro de Salud del Chubut, expresó que «tal cual lo dispone el Sr. Gobernador, mantenemos una comunicación constante con todos los intendentes. La idea es ver cómo se viene trabajando desde el Ministerio de Seguridad, a partir de las indicaciones del Ministerio de Salud».

«Se ha desarrollado una plataforma para comenzar con la flexibilización de la cuarentena, sabiendo que a partir de la semana que viene se va a extender. La idea es dar herramientas para poder empezar a reactivar la situación económica, sobre todo la parte comercial», informó Puratich.

El funcionario provincial agregó que «se hizo una presentación respecto a qué consiste esta plataforma y para ver sus opiniones, si estaban de acuerdo, para tratar de unificar en la provincia esta flexibilización y poder trabajar ordenados. Seguimos diciendo a la población que no hay que relajarse, que no haya casos no quiere decir que hay que bajar los brazos o dejar de trabajar en pos de que esto lo podamos mantener la mayor cantidad de tiempo posible».

«Esta flexibilización no implica más circulación de gente, la cuarentena sigue siendo obligatoria, se liberarán actividades de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud, de Seguridad y el Gobernador decidan para que sea de la forma más ordenada y evitando la aglomeración de personas», completó Puratich.