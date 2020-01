Arcioni le tomó juramento a Andrés Giacomone

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento este lunes al mediodía en Sala de Situación de Casa de Gobierno, al nuevo Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Infraestructura, Energía y Planeamiento, Gustavo Aguilera; de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola; de Seguridad, Federico Massoni; de Educación, Andrés Meiszner; de Salud, Fabián Puratich; y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani; el secretario General de Gobierno, Carlos Relly, familiares y amigos del flamante funcionario.

Mediante decreto N° 10, el Gobernador del Chubut tomó juramento al flamante Fiscal de Estado. Seguidamente, el escribano de Gobierno, Marcelo Lizurume, efectuó la lectura del acta Nº 5, que luego fue refrendada por el mandatario provincial y los Ministros.

Luego de la asunción, Giacomone, agradeció la confianza que ha tenido el Gobernador Arcioni y señaló que “lo que me ha pedido es que trabajemos en la gestión del día a día en esta grata tarea que es cumplir el rol de Fiscal de Estado, defendiendo los intereses de la Provincia y ejercer lo que plantea la Constitución”.

Sobre su carrera profesional, informó que “me gradué en 2007 en la Universidad de La Plata, me dedicó al análisis y estudio del Derecho Estatal, tengo una maestría en la materia. Además, soy encargado de la cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad, que es el rol por excelencia que tiene la Fiscalía de Estado. Me he dedicado al estudio del Estado desde el punto de vista jurídico”.

Por último, Giacomone remarcó que el Gobernador Arcioni, “me pidió trabajar en cada una de las causas que está llevando adelante la Fiscalía, con una mirada proactiva, defendiendo los derechos e intereses de Chubut tanto a nivel provincial como nacional”.