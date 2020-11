Arcioni envío proyecto de presupuesto a la Legislatura

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó ante la Legislatura el presupuesto de Recursos y Gastos de la Provincia para el Ejercicio 2021. El mismo será de $ 140.569.452.006.

Una medida importante que contiene dicho proyecto, el cual no se había tenido en cuenta en la Provincia históricamente, es respecto a Gastos de Personal.

Estipula que durante el Ejercicio 2021 no habrá ingresos de ningún tipo, salvo los correspondientes a las normas de emergencia en materia de Seguridad y Salud, eliminando todos los cargos vacantes, incluidos los generados en el Ejercicio 2020, esto equivale a 1.757 vacantes.

La confección del presupuesto se efectuó teniendo en cuenta los principios de prudencia, de realidad económica y la coherencia con las políticas tomadas durante el ejercicio 2020, y se ve claramente reflejado en los números y ratios finales.

Cabe mencionar, que uno de los principios que tiene el proyecto, es el de flexibilidad. Esto es la adaptación de la realidad económica del mismo, puesto que todo presupuesto implica una estimación proyectada de lo que se cree sucederá de acuerdo a las variables existentes al momento de su confección.

*Obra Pública y Rentas Generales*

La obra pública aumentó en un 35,21%, de $ 5.136.967.619 a $ 6.945.681.188; es decir $ 1.808.713.569 más que el ejercicio 2020, y un 19,53% por sobre el aumento interanual del presupuesto total.

El presupuesto prevé un incremento de los ingresos de Rentas Generales de un 14,90%, es decir creció casi un punto menos que el incremento total del presupuesto.

En tanto, el gasto de Personal respecto a los recursos de Rentas Generales representa para el Ejercicio 2021 un 78,56%, y para el Ejercicio 2020 fue de un 85,14 %.

*Reducción del déficit*

Es válido destacar que se han venido tomando diversas medidas paliativas para disminuir la crisis económica financiera en la Provincia, y esto se ve claramente en el déficit del resultado primario, donde baja de $11.188.092.606 a $5.362.114.009 millones, disminuyendo un 108,65 por ciento.

Esto refleja claramente el impacto positivo de diversas medidas que ha llevado a cabo el Gobierno Provincial como el reperfilamiento de la deuda, medidas que se han tomado en materia laboral, el control riguroso en materia de gastos, el fomento y promoción de actividades productivas, el control y relevamiento de recursos propios, etc.

*Recursos*

De manera comparativa con el año en curso, se prevé que Chubut incremente en un 9.42% los ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos.

En tanto la recaudación proyectada por Regalías Hidrocarburíferas asciende a un 20,13 por ciento más respecto del presente ejercicio. Y el aumento de los Ingresos Propios para el año próximo se prevé en un 20,87 por ciento, en comparación con el 2020.