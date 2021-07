Arcioni entregó equipamiento al Hospital Alvear y reveló que hacia mediados de agosto “la totalidad de la población estará vacunada”

Se trata de un aporte de PAE consistente en 14 camas ortopédicas eléctricas con ruedas y freno, con 14 mesas para comer y 14 mesas de luz. El gobernador anunció además los llamados a licitación para la construcción de un nuevo peine y la compra de un tomógrafo.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este mediodía el acto de entrega de equipamiento para el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, confirmó que en nuestra provincia ya se superaron las 300 mil vacunas contra el Covid-19 colocadas y adelantó que las proyecciones indican que hacia mediados de agosto o principios de septiembre la totalidad de la población habrá completado la primera dosis de inoculación, y gran parte la segunda.

El mandatario anunció además que el 16 de agosto se llamará a licitación para la construcción de un nuevo peine y el 21 de julio para la compra de un tomógrafo, ambos para ese nosocomio.

El acto contó además con la asistencia del director del nosocomio, Gustavo Blanco, y la directora asociada Maite Muñoz; el titular del Hospital Regional, Eduardo Wasserman; el viceintendente Othar Mascharavilli; el secretario de Salud municipal, Carlos Català; la directora del Área Programática Sur, Miryam Monasterolo, y en representación de PAE, Horacio García.

Arcioni destacó el trabajo conjunto y afirmó que “esto se hace entre todos, todos aportan su granito de arena”, a la vez que mencionó de manera especial su agradecimiento a “todo el personal de Salud por el impecable trabajo que están realizando”.

“Cuando hay pocos recursos hay que saber dónde destinarlos, y para este Gobierno una de las prioridades es la salud pública”, aseguró Arcioni.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, puso en valor el acompañamiento de PAE durante la pandemia y destacó la importancia del Hospital de Campaña puesto a disposición por la empresa con la colaboración permanente de todo el personal de Brisa Salud y Bienestar que hace posible su funcionamiento.

Previamente, Arcioni junto al secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Ávila, y el ministro de Salud, Fabián Puratich, recorrió el vacunatorio que funciona en el Club Huergo, donde trabajadores de la salud se encontraban incoculando a operarios de la industria hidrocarburífera.

Equipamiento

En la ocasión se hizo lectura del listado de equipamiento aportado por la petrolera y se mencionó que la misma apadrina las Salas de Internación de dicho hospital.

El equipamiento consiste en el aporte de 14 camas ortopédicas eléctricas con ruedas y freno, con 14 mesas para comer y 14 mesas de luz. Esta primera entrega forma parte de una serie de entregas de equipamiento que se realizarán en distintos hospitales de la zona a pedido del Ministerio de Salud.

Días atrás, en el Hospital Regional se entregó el siguiente equipamiento: autoclave automático de 45 litros, estufa de esterilización y secado digital, esterilizador infrarrojo bacti – incinerador para instrumentos y un agitador magnético múltiple de 5 posiciones con calefacción.

*Vacunas y escuelas*

Arcioni remarcó que en Chubut ya se aplicaron más de 300 mil vacunas contra el Covid, y detalló que en las últimas jornadas se alcanzó la cifra de 7.000 personas inoculadas por día.

En diálogo con la prensa, el mandatario provincial señaló que hasta el momento sólo en algunas escuelas de esa ciudad no se pueden dictar clases presenciales por inconvenientes edilicios.

“Invertimos más de 650 millones de pesos en obras de infraestructura en los establecimientos escolares, y son 16 o 18 escuelas en las que aún hay problemas. Pero como dicen los directores hacía más de 15 años que no se hacía ni mantenimiento. Así que estamos haciendo las cosas bien, y seguiremos trabajando por esa senda para ordenar la Provincia”, detalló.

Arcioni reiteró que por la falta de inversiones de más de una década “había escuelas deterioradas, pero las mismas no se deterioran en un día, hacía más de 15 años que no se realizaban inversiones”.

“Tomamos el toro por las astas para dar las mejores soluciones para todos los chubutenses. Esto no se soluciona de un día para el otro”, completó.