Arcioni defendió su proyecto de zonificación minera

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este jueves una conferencia de prensa desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, donde respondió consultas sobre el Plan Productivo de la Meseta del Chubut, enviado a Legislatura para su tratamiento.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani y de Salud, Fabián Puratich.

Arcioni remarcó que “somos unos convencidos del proyecto enviado a la Legislatura, es un trabajo interdisciplinario, donde se han escuchado a todos los sectores. Es el proyecto que necesita la provincia y en especial la meseta. Está muy en claro la zonificación, los controles no sólo del Estado sino con participación ciudadana, de ONG, Universidades y contempla la creación de un Observatorio”.

“Quiero dejar en claro, una vez más que este proyecto no es para la Cordillera. La cordillera no se toca y el cuidado del agua es algo que hemos hecho hincapié, ha sido probado y sustentado académica y científicamente. No se contamina el Río Chubut, hablamos de una cuenca endorreica que es el Sacanana que se utilizará el 1.5 % de lo que sería reposición con el 85% de uso. Además de la prohibición absoluta del uso del cianuro. Estamos dando la discusión no solo desde el punto de vista político sino desde lo académico y científico para dar puntos de vista a un proyecto que implicará el futuro de la provincia de acá a 30 años”, explicó el mandatario provincial.

*Apoyo*

El Gobernador destacó que “hay personas que quizás no estén de acuerdo por una posición tajante al no por el no, o al sí por el sí. Pero sepan que hemos tenido reuniones, más de 60, con cada uno de los sectores, y hay apoyo del sector gremial, empresarial, industrial y de las personas que hoy esperan un futuro. La zona de Telsen, Gan Gan y Gastre, son las personas que necesitan, quieren y desean el mismo futuro que tienen en ciudades más pobladas”.

Consultado respecto a la generación de puestos de trabajo, Arcioni informó que “de forma directa entre 2.500 y 3 mil puestos sumado al indirecto, es decir, cada una de las economías que se inyectará como mecánicos, restaurantes, mercados, verdulerías, un sinfín de actividades que generará que la economía empiece a traccionar. Los chubutenses nos merecemos tener trabajo digno y vamos a mirar la provincia a futuro que todos queremos y merecemos”, valoró el Gobernador.

*Inversiones*

En cuanto a obras de infraestructura, Arcioni señaló que “con esta actividad se harán caminos, tendidos eléctricos. No nos olvidemos que Chubut genera 12 veces más energía de lo que necesita y tenemos 27 localidades con grupos electrógenos. ¿Dónde están las obras de infraestructura necesarias para el crecimiento de una provincia?, ¿Dónde están aquellas obras y caminos que se necesitan para mirar una provincia a futuro?. Somos una provincia petrolera, pesquera, industrial, con producción tanto en el Valle como en la Comarca Andina. ¿Cómo no vamos a potenciar lo que tenemos?”.

“Chubut tiene 4 aeropuertos, 4 puertos y no tenemos energía, caminos, conectividad terrestre y no podemos siempre pedir y depender del Gobierno Nacional. La provincia sigue coparticipando y aportando a un Gobierno para el federalismo, del cual somos parte pero tenemos que crear nuestros propios recursos para la provincia que todos deseamos”, destacó.

Arcioni mencionó que “hoy tenemos la Cuenca del Golfo San Jorge que significa casi el 40% de los ingresos de la provincia y estamos todos dependiendo de que se aumente el barril. Nos merecemos desarrollo, actividad, trabajo digno, oportunidades, igualdad de oportunidades para los vecinos de la meseta. Que esas criaturas tengan las mismas oportunidades que los chicos de Esquel, Trelew, Puerto Madryn. Demos una discusión en serio, sin falsos dogmas, con sustento científico, sin mentiras, con sustento económico de lo que va a significar, una discusión sincera sin hipocresías”.