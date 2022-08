Arcioni anunció la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad

Fue en el marco de la entrega de certificación a personas que concretaron la segunda Cohorte del Dispositivo Formador de Replicadores y Replicadoras del ABC Ley Micaela Chubut. La nueva área de gobierno dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud. Además se designó a los representantes de la Provincia en el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, anunció este martes por la mañana, la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad que estará a cargo de Elba Willhuber y dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, la cual se realiza en el marco de la entrega de certificación a personas que concretaron la 2da Cohorte del Dispositivo Formador de Replicadores y Replicadoras del ABC Ley Micaela Chubut.

Es importante remarcar que estas medidas se dan en la fecha de conmemoración del natalicio de Micaela García, quien fuera la motivadora para la creación de la “Ley Micaela”. Además se designó en los cargos de Consejera Titular a Mirta Simone, y como Consejera Suplente a Elba Willhuber que representarán a la Provincia en el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

Al respecto Mariano Arcioni resaltó que “hoy es un día de sensaciones encontradas, de mucha emoción por los logros obtenidos pero de tristeza, porque los proyectos y la esperanza de una niña de 21 años se vieron truncados por un femicidio. Al repasar las acciones que se han llevado a cabo de manera extensivas en materias de género, nos damos cuenta que muchas veces fueron silenciosas, y con poca visibilidad”.

En el mismo sentido, el Gobernador explicó que “estas políticas públicas tienen un impacto enorme en la sociedad, y lo cierto es que desde que se creó esta Mesa Interpoderes, se fueron concretados hechos inéditos en la Provincia y con carácter de pioneros a nivel país, por eso nos tenemos que sentir orgullosos de ellas, y solo resta agradecer a cada una de las personas que hicieron posible que la Provincia esté en punta en esta temática”.

“Hemos impulsado todas estas políticas y medidas, destinando un presupuesto de más de 700 millones de pesos, para capacitaciones y programas, buscando optimizar recursos, cosa que no ha ocurrido en otros lugares, como también es el caso de que si alguien quiere ser candidatos deben tener la capacitación sobre la ley Micaela”, indicó el mandatario provincial.

“Nunca más un femicidio”

Además, Arcioni remarcó que “debemos seguir trabajando de esta manera, para que el dolor que hoy pasan los padres en esta fecha, sirva para que no haya nunca más un femicidio, y nosotros como políticos debemos tomar conciencia de ello y por eso hemos tomado la decisión de crear la Subsecretaría de Políticas de Diversidad y Género que viene a jerarquizar un área tan sensible para poder coordinar y llevar adelante los distintos programas, poniendo en acción las políticas públicas que permitan que no exista más la violencia de género”.

Espacio de Género y Diversidad

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone agradeció a quienes “comparten este hito de estructura de nuestro Gobierno provincial dando un espacio específico a las políticas de género y diversidad. La creación de esta Subsecretaría nos organizará el trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo. El año pasado en la construcción del presupuesto 2022 hubo una línea específica que se definió para las políticas de género y diversidad”.

“Hay muchas acciones en distintos organismos del Estado provincias, de las comunas, municipios organizaciones sociales y poder plasmar esto en una estructura orgánico-funcional con funciones definidas, con alguien que pueda articular, con personas que puedan acompañar estos procesos, con un presupuesto para llevar a cabo estas acciones, habla de definiciones concretas en hechos que van a llevar a muy buenos resultados”, enfatizó la funcionaria provincial.

A su vez, la ministra señaló que “para aplicar esta medida hemos elegido esta triste conmemoración en el día que Micaela hubiera cumplido años, donde se muestra el trabajo de campo, en donde se aplica esta ley tan importante, distribuyendo la capacitación a todo el territorio provincial, a través de asociaciones deportivas, sindicales, económicas aplicando la perspectiva de género y diversidad en todo los lugares posibles”.

Sociedad más justa e igualitaria

Por último, las directora de Diversidad y Genero de Chubut, Elba Willhuber destacó “el trabajo en conjunto que se viene realizando buscando poder vivir en una sociedad más justa e igualitaria, dado que existen lamentablemente muchas ‘Micaelas’ en nuestro país, cada 29 horas se produce un femicidio”.

Asimismo, la funcionaria repasó que “pensar en una perspectiva de género significa ir construyendo una política pública en derechos humanos. Todo es parte de un proceso, ante esto en el 2016 a través de un decreto se formó una Mesa Interpoderes para trabajar entre Ministerios e ir a articulando una política pública y que esto se visibilice” y agregó que “desde que me encomendó el Gobernador Arcioni esta misión de articular, son muchísimos los programas que aplicamos como así también la creación de leyes”.

ABC Ley Micaela

“Hoy hace un año que tenemos el ABC Micaela que son cuatro clases, nos hemos dedicado a formar replicadores de esta normativa, pero este trabajo no se hace solo, lo hacemos entre todos los organismos del Estado, cada una de las organizaciones que nos ayudan, que recorren el territorio, y desde la colaboración, el compromiso y la corresponsabilidad para que podamos vivir en un Chubut mejor, más equitativo, libre de violencia y es lo que buscamos”, concluyó Willhuber.

Participantes

