Arcioni anunció el 38% de aumento salarial para los trabajadores estatales

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este mediodía un importante acto en Rawson donde anunció el 38% de aumento salarial para los empleados públicos y la regularización de 8.500 agentes de toda la Provincia. A su vez, el mandatario presentó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que contempla a más de 3.500 agentes encuadrados en la llamada “Ex Ley 1987”.

El acto, desarrollado en la Peatonal Fontana de la capital provincial, contó con la participación de los secretarios generales de UPCN, Cristian Salazar; de SATSAID, Adriana Gatica; de ATSA, Sara Barrera; de SITRAVICH, Juan Chaura; de SOYEAP, Miguel López, y de Luz y Fuerza, Héctor González; referentes de los gremios ATE y SUTAP; y un importante número de empleados estatales.

También acompañaron al gobernador Arcioni, ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de entes descentralizados.

Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo

En primer lugar, en su discurso, el Gobernador manifestó que “hemos comenzado una etapa que ha sido muy difícil a lo largo de estos años, y nos hemos propuesto desde un primer momento el ordenamiento del Estado, que implica sobre todo el reconocimiento a todos los trabajadores. Estamos proyectando una provincia de ordenamiento, de futuro y hoy vengo a compartir anuncios que hace mucho tiempo estábamos esperando”.

En ese marco, Arcioni presentó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo unificado para la administración pública provincial “que contempla a todos aquellos agentes encuadrados en la llamada ex Ley 1987. En cada una de las reuniones paritarias siempre ha sido una inquietud de los secretarios generales a la hora de discutir, y hoy es una realidad”.

“Esta es una ley de hace unos 40 años, que venía de la época de la dictadura, y nos va a permitir alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto desde el primer día que nos llevan a alcanzar la mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos en favor de los habitantes de la provincia, en especial de aquellos sectores más postergados; y de promover el cumplimiento de las leyes en el marco del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la calidad institucional”.

Arcioni agregó que “otros puntos importantes son los de generar relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto en un ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades y trato; y posibilitar el desarrollo y aplicación de modernos regímenes de carrera administrativa basados en el acceso, permanencia, capacitación y desarrollo en el empleo público organizados para asegurar la idoneidad y la igualdad de oportunidades”.

Sostuvo que se trata de un “logro compartido desde todos los empleados públicos, desde los secretarios generales y se logró este acuerdo, este consenso, con la buena voluntad y los objetivos en beneficio de todos los empleados que muy pocas veces han sido reconocidos”.

Regularización de 8.500 agentes

Además, Arcioni anunció que “en este camino, en esta senda del ordenamiento y del reconocimiento, he tomado la decisión de dejar de lado la precarización laboral de 8.500 agentes que estaban en planta temporaria, los cuales van a pasar en forma inmediata a planta permanente”.

“Esto no es un punto de demagogia política, porque no hay una erogación de dinero más allá de las obligaciones, sino que faltaba la decisión política y el reconocimiento a los hacia los trabajadores estatales que prestan sus servicios día a día y que no habían sido reconocidos”, remarcó.

Incremento salarial

“Respecto de los acuerdos salariales estoy muy contento de poder anunciar que hemos alcanzado con la mayoría de los gremios estatales una pauta salarial que contempla el aumento del 38% hasta el mes de agosto con una revisión en el mes de julio si la inflación supera el aumento aplicado. Además, el pago del 70% de las asignaciones familiares previstas para el mes de febrero, se pagarán en enero”, informó el Gobernador.

Arcioni recordó que “en 2022 la recomposición salarial fue de 106%, si tomamos la masa salarial de diciembre de 2021 con la de diciembre 2022. Con templanza, actitud y responsabilidad se obtienen los frutos a lo largo del camino”.

En ese marco, indicó que “seguimos trabajando en la recomposición salarial de los trabajadores. Y esto también impactará sobre nuestros jubilados, porque ustedes bien saben que cada vez que los activos tienen un incremento, se traduce inmediatamente en el salario de los pasivos de la Provincia”.

El mandatario aclaró que “cada uno de los beneficios que tienen los activos los tiene automáticamente el sector pasivo”. En esa línea, sostuvo que “seguimos manteniendo la caja previsional, el 82% móvil y pagando como corresponde, aun en los momentos más difíciles”.

*Funcionamiento del Estado*

“El Estado provincial nunca se detuvo, aún en las peores circunstancias siguió funcionando”, dijo el Gobernador y señaló que “en pandemia estuvieron los médicos, los enfermeros, los camilleros, choferes, pero tampoco dejó de trabajar el sector docente; Vialidad; los brigadistas que hoy están combatiendo un incendio en nuestra querida Comarca”.

Manifestó que “tampoco se dejó de gestionar y realizar, cuando vemos obras de energía para el desarrollo de la Provincia: Trelew, junto con las Cooperativas; la potenciación del Parque Industrial Liviano; nuestro querido Hospital; hoy realizándose las obras en el materno infantil”.

También se refirió a las obras en “el Hospital de Las Plumas, próximo a inaugurar, y el del Lago Puelo que está a un 60%”, así como los nosocomios de Comodoro Rivadavia y Rawson. En materia de salud, hemos invertido en infraestructura en cada localidad de Chubut”, destacó.

El mandatario puso en valor además el trabajo llevado adelante por el Instituto Provincial de la Vivienda, con más de 2.200 casas entregadas y más de 900 en ejecución.