Arcioni adelantó que el lunes realizará anuncios económicos

El gobernador Mariano Arcioni confirmó que el lunes anunciará medidas económicas para «mejorar la tributación y los ingresos».

Si bien no quiso dar detalles, el mandatario indicó que se trata de «algunas ideas y acciones en las que trabajó DiegoTouriñan, que permitirán que empiecen a tributar quienes, hasta el momento, nunca lo hicieron».

El mandatario provincial dio un plazo de 48 horas para que cada organismo presente un plan detallado en busca de mejorar la eficiencia del gasto público.

Al respecto, el Gobernador expresó que “analizamos las acciones que se vienen trabajando para hacer un anuncio el lunes de las medidas que vamos a adoptar. Pedimos a todos los Ministerios un informe de cuál es la situación en la que se encuentran, la disponibilidad y en qué etapa del reordenamiento del Estado están”.

“Se viene trabajando en un paquete de medidas desde el Ministerio de Economía y lo vamos a anunciar en el transcurso de la semana que tiene alcance a aquella actividades que hoy no se están cobrando. Por ejemplo, el IPA tiene extensiones de riego que hoy no están cobrando, algunos establecimientos rurales no están pagando impuestos, se trata de optimizar el recurso y reordenar lo que se refiere a materia tributaria”, informó el mandatario provincial.

El Gobernador aclaró que “no hablamos de nuevos impuestos sino de cobrar lo que corresponde a los diferentes sectores que muchas veces no han pagado, pero no por su culpa sino porque no están dentro de reempadronamiento de diferentes áreas de control. Una vez que tengamos el paquete de medidas las enviaremos a la Legislatura detallando lo que debe readecuarse en cuanto al ordenamiento jurídico y cobro de tributos, y la actualización de tasas anual”.

En este sentido, Arcioni señaló que el paquete de medidas se basa “en parte a lo que en su momento los gremios presentaron al Ejecutivo y en la Legislatura, para aumentar la recaudación”.

Renegociación de la deuda

El primer mandatario provincial, remarcó que “debemos acelerar los tiempos para acompañar el pedido del Gobierno Nacional de reestructurar la deuda y ver de qué forma podemos ir readecuando los números para empezar a organizar una agenda de previsibilidad. El objetivo es ordenar números para culminar el trabajo de reperfilamiento de deuda para mostrarles a los bonistas la opresión que genera la deuda en las cuentas del Estado provincial y cómo ahogan día a día las retenciones que hacen por esa gran deuda que pesan sobre la económica del Chubut”,

Arcioni informó que “el viernes tendremos una reunión formal con los bonistas porque tenemos un vencimiento el 25 de octubre que ronda en los 40 millones de dólares y estamos trabajando a contrarreloj para llegar a un acuerdo sobre esa deuda” y agregó que “hay buena predisposición hacia las provincias después del éxito que ha tenido la renegociación del Gobierno nacional”.