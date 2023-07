Araceli González fue diagnosticada con SIBO

Araceli González reveló que le diagnosticaron SIBO y el sábado, con un video publicado en sus redes sociales intentó transmitir tranquilidad. “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada”, indicó, al tiempo que aclaró que ya inició el tratamiento adecuado para ese trastorno, que se denomina de esa manera por sus siglas en inglés y que consta de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado,

“Me están preguntando mucho acerca del SIBO y yo soy muy novata con esto”, introdujo la mamá de Flor Torrente y Tomás Kirzner. Y añadió: “Me acaban de diagnosticar SIBO ayer. Lo tomé con mucha calma, la verdad que no me estresa recibir ese diagnóstico porque sinceramente cuando sabés qué tenés, lo podés abordar como corresponde. Y es lo que me está pasando a mí ahora”.