ARA San Juan: “Pedimos que hagan declarar a Macri con la fuerza pública”

Valeria Carreras, abogada querellante de los familiares del ARA San Juan, expresó a LU4 que presentaron un pedido para que la policía haga comparecer ante la Justicia al ex presidente Mauricio Macri.

“Ayer nos enteramos por redes sociales y los medios de comunicación que el ex presidente Mauricio Macri no se iba a presentar ante la Justicia. Eso nos pareció una burla porque si a uno lo citan para una indagatoria nos llevan con la policía, pero él se niega y es una vergüenza”, comentó.

Luego agregó que “Por todo eso en el día de hoy hicimos una presentación para que se haga un apercibimiento y que lo manden a buscar con la fuerza pública, con un pedido de detención porque no ha justificado debidamente esta nueva incomparecencia”.

Carreras adelantó que “Además ahora nos enteramos la recusación del juez, la que ha sido presentada de manera caprichosa, y el supuesto pedido -según publicó Clarín- para que se concrete una nueva fecha: Nosotros vamos a pedir que se lo cite para mañana y si no se presenta exigiremos la detención porque sería la tercera ausencia a la indagatoria”.

Finalmente sostuvo que “Ellos tienen solamente sus chicanas políticas para ganar tiempo, pero nosotros tenemos de nuestro lado las pruebas y somos dueños del tiempo para poder esperar; porque nuestros representados han perdido a sus seres querido y podemos esperar todo el tiempo este reo estire en su demostración de desprecio por la Justicia”.