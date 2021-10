ARA San Juan, Luis Tagliapietra: «Macri ya debería estar detenido»

Padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan y parte de la querella en la causa, Luis Tagliapietra, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, indicó que se deben tomar medidas más serias frente a las dilaciones de Mauricio Macri ante el llamado a indagatoria.

“Ayer presenté un rescrito mucho más duro, porque entiendo que además de ser rebelde y desacatado con la justicia ya hay riesgos procesales porque ha demostrado una postura evasora, sumado al poder político que tiene. La ley debe ser igual para todo el mundo. Ayer pedí la prisión preventiva entendiendo que hay riesgos procesales. Esto que solicité se aplicó a otros funcionarios públicos con menor poder que el expresidente”, remarcó.

En este sentido, reconoció Tagliapietra: “yo no quiero que nadie vaya preso porque si, yo quiero que se diga la verdad: fuimos espiados nos mintieron, nos ocultaron. En Caleta Olivia no pasa nada, la jueza no llamó a indagatoria a ningún ex funcionario, no hizo nada”, enfatizó.

“Lamentablemente, yo respeto mucho al juez (Bava) ha hecho un trabajo impecable, pero ni a vos ni a mi nos dan tantas oportunidades de presentarse a indagatoria. En la primera el juez decidió darle una nueva fecha, ni siquiera pidió una prórroga justificada, hoy las audiencias virtuales se hacen comúnmente, todos tenemos una firma digital podría pedir declarar a través de vía telemática. Macri podría haberlo pedido si tenía la intención de ponerse a disposición de la justicia claramente no la tiene porque esta complicadísimo”, remarcó.