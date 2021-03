ARA SAN JUAN: Los querellantes criticaron la sanción tomada por el Consejo de Guerra

La abogada querellante en la causa del ARA San Juan, Valeria Carrera, indicó que desde el sector que representa rechazan la definición sancionatoria del Consejo de Guerra contra algunos miembros de la cúpula de la Armada en el caso del ARA San Juan.

“Desde esta querella mayoritaria queremos manifestar nuestro total desagrado a lo resuelto por el Consejo de Guerra. Nos parece que las penas son totalmente leves y no hacen a lo que fue la muerte de los 44 tripulantes”, expresó la abogada.

Carrera sostuvo que “A Srur le adjudican no haberle dicho la verdad completa al ministro de Defensa y el ex presidente Macri. Ellos no estaban para sancionar hechos posteriores, sino para determinar responsabilidades que llevó al destino final y luctuoso de los 44 tripulantes”.

Finalmente, remarcó que “Para nosotros no tiene legitimidad, entidad y no vamos hacer valer esta decisión en la causa penal”.

