ARA San Juan: La mamá de un submarinista vino a Comodoro a abrazar a su hijo

Fabiana Lescano, mamá de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 submarinistas del ARA San Juan, llegó a Comodoro Rivadavia para «ver y abrazar a mi hijo, y este es el lugar más cercano. Por eso, apenas llegué fui al mar, y me sentí muy cerca y conmovida».

La nota con La Posta Comodorense TV:

“Llegué ayer a la tarde a Comodoro y me vine a ver el mar. Es la primera vez que vengo a la ciudad y la decisión fue muy fuerte porque desde acá me siento más cerca de mi hijo, estando con quienes organizaron y participaron en la búsqueda, mostrando una forma de agradecimiento a todos los que ayudaron”, relató.

Lescano indicó que “Fue muy intenso abrazarme con tanta gente y sentí como descartar un poco el dolor. Día a día mi fe me sostiene, porque no vivo sino subsisto. La causa a veces va mal y eso también angustia”.

La mamá expresó que “Cuando eligió la carrera de submarinista no me lo dijo porque yo no quería, disfrutó mucho de su vida y dio todo por sus ideales y convicciones. Siempre lo apoyé en sus decisiones, porque para él el mar era todo y siempre lo eligió”.

Finalmente resaltó que “Uno quiere saber qué pasó con el submarino y hay muchas trabas legales, eso angustia más; pero su padre Luis Tagliapietra esta más encargado de las cuestiones judiciales. No estoy al tanto de la causa porque duele, pero no nos mantenemos ajenos aquellos familiares que sufrimos más”.