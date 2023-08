Apertura de investigación por maltrato animal al can “Duke”

Con una nutrida cantidad de público, la mañana del presente martes en los tribunales penales ubicados en el barrio Roca se concretó la audiencia de apertura de investigación en el caso de maltrato animal al can “Duke”.

El fiscal Caperochipi solicitó se le formalice el hecho en contra del imputado Mauricio Barrientos en relación al delito de “maltrato y crueldad animal” y el plazo de Ley para concluir con la investigación. Por su parte la defensa no planteó objeción con el relato del hecho ni con la calificación legal provisoria escogida por el acusador público. Finalmente, el juez penal resolvió formalizar la apertura de investigación de la causa en contra de Barrientos, dándolo por anoticiado del hecho y la calificación legal imputadas; y por asegurada su defensa técnica.

Presidió la apertura Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Juan Carlos Caperochipi, fiscal general; en tanto que la defensa de Barrientos fue ejercida por Juan Bill y María Lucía Mantecón, abogados adjuntos de la Defensa Pública. Asimismo con la presencia de un numeroso público.

El fiscal se refirió al hecho a investigar acontecido el pasado 21 de mayo de 2023, cuando tres vecinas se acercan al domicilio del imputado en el barrio Stella Maris anoticiadas que allí se encontraba un can en malas condiciones de salud y que sería víctima de maltratos. En el lugar fueron recibidas por el dueño del animal, quién permitió a las vecinas acceder al predio y retirar el can de raza Dogo, de nombre “Duke”, para que lo lleven a revisarlo por un veterinario.

Al día siguiente el can fue llevado por las rescatistas a la Veterinaria Roca, donde procedieron a efectuarle los estudios y análisis correspondientes. Concretado los mismos, por la gravedad del estado de salud y siendo inviable la recuperación del can, con previo anoticiamiento telefónico al propietario, se le practicó la eutanasia. Conforme a esto se atribuye a Barrientos haber infringido malos tratos a su perro Duke, omitiendo brindarle los cuidados y atención necesarios, entre ellos la alimentación adecuada en cantidad y calidad suficiente y la asistencia y cuidados que necesitaba, conforme el deterioro de salud que evidenciaba el can.

Asimismo, al haber prolongado intencionalmente Barrientos dicha situación en el tiempo, le provocó al can un sufrimiento innecesario, colocándolo en una situación extrema e irreversible de deterioro de salud. Calificando provisoriamente el hecho como “maltrato y crueldad animal”, y por último solicitó el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

