APEL: “Si el viernes no aparecen los sueldos seguimos con el paro”

Angel Sierra, secretario general de APEL, manifestó a La Posta Comodorense Radio que “si los salarios no aparecen los de enero los trabajadores vamos a seguir con la medida de fuerza”. La continuidad de la protesta impediría la realización de la apertura de las sesiones ordinarias prevista para el 2 de marzo.

El titular del gremio de los empleados de la Legislatura expresó que “la reunión de ayer no fue para encontrar un punto para ver si se puede sesionar o no, la preocupación que tenemos los empleados y el sindicato es la falta de previsibilidad para saber cuándo vamos a contar con nuestros salarios. Eso fue lo que planteamos a las autoridades del Poder Legislativo para saber qué gestiones se estaban encarando con el Poder Ejecutivo sobre el pago de los sueldos para cambiar el rumbo de esta situación”.

En ese marco, Sierra explicó que “en su momento (Ricardo) Sastre estuvo haciendo muchas gestiones cuando debíamos cobrar el aguinaldo pero eso no se concretó y fue desacreditado por parte del ministro de Economía, por eso ahora pedimos que participen los presidentes del bloque. Nos pidieron un cuarto intermedio porque no tenían posibilidades de respuesta ayer y el Ejecutivo dijo que debíamos esperar a que se sepan cuáles eran los ingresos que estaban entrando a las arcas de la provincia para ver si podían pagar este viernes los salarios”.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, el sindicalista de APEL anticipó que “nosotros respondimos que si para el viernes no tenemos respuesta del depósito de nuestros salarios vamos a continuar con la medida de fuerza como lo venimos haciendo hasta ahora porque no podemos hacer frente a nuestros compromisos, más allá del acto de apertura de sesiones ordinarias”.

Frente a la inminencia de la apertura de sesiones ordinarias, Sierra expresó que “los empleados de la Legislatura no nos podemos aponer a que se haga el acto del 2 de marzo porque es responsabilidad del Ejecutivo organizarlos y nosotros siempre hemos colaborado en todos los servicios necesarios para que se haga normalmente; pero si los salarios no aparecen los de enero los trabajadores vamos a seguir con la medida de fuerza”.

La nota en La Posta Comodorense Radio: