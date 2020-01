APEL sesionaría el miércoles

“Las gestiones las realizó Ricardo Sastre. A mí del Ejecutivo no me llamó nadie. Me van a llamar cuando vean la nota, pero no antes. Fue el Vicegobernador el que gestionó entre el gremio y el gobierno, y se aceptó la propuesta de que el martes se deposite el 50% del rango 3, y se totalice antes del fin de semana”, dijo Angel Sierra.

En ese mismo orden, explicó que “si el miércoles a la mañana está depositado el 50% del Rango 3, nosotros vamos a trabajar media jornada, es decir 3 horas. Así, se permitirá que se pueda sesionar en la Legislatura de 8 a 11. A las 11, como está estipulado, daremos continuidad al paro de actividades, hasta las 14. Está claro que si el miércoles a la mañana no se cumplió con el compromiso adoptado por el Gobierno Provincial, el paro será total, y la sesión no se llevará a cabo”.

De esta forma el próximo miércoles, sujeto al acuerdo alcanzado, habrá sesión en el edificio legislativo para dar tratamiento al paquete de medidas enviado por el Ejecutivo en los últimos días.