Antonio, el 1800

Antonio Varón tiene 84 años y fue el último en ser vacunado este domingo en el GMN°2, al completarse 1800 dosis para mayores de 70 años.

En ese contexto, se manifestó “contento con poder vacunarme, me sacó el turno con mi hija, menos mal que consiguió porque fui el último del día. Ya con esto uno va más tranquilo”.

Sobre el año de pandemia, que está a punto de cumplirse en unos días, afirmó que “yo me cuidé demasiado, no he salido casi para nada porque soy jubilado así que no tengo que salir a trabajar. Se hizo largo el año, pero no tenía miedo porque no salía. Ahora si se puede vamos a salir un poquito más”.

A su vez, reconoció que lo que más extraño durante todos estos meses fue “al resto de la familia, los amigos, porque íbamos al Centro de Jubilados del Petróleo donde teníamos un conjunto de baile y se suspendió todo durante todo el año. Nos faltó contacto con la gente, ojalá esto se termine pronto”.

Por último, valoró el sistema de vacunación llevado adelante por el Municipio a través de la Secretaría de Salud en el GMN°2: “Me trataron de diez, todo rápido, con amabilidad y sin dolor”.