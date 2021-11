Antillanca: “cerramos una gran campaña a pulmón del FIT-Unidad”

A pocos días de las legislativas del 14 de noviembre, en las que Chubut va a elegir a quienes ocuparan las dos bancas de la cámara de diputados y las tres de senadores, la izquierda concluirá sus actividades pre-electorales en las plazas de la provincia. Con sus actos anunciados para hoy miércoles en Trelew y el jueves en Comodoro Rivadavia, describen el camino a las generales como una “gran campaña a pulmón” e invitan a “fortalecer al FIT Unidad para todas las peleas que se vienen”.

Así lo expresó el candidato a diputado nacional por el FIT Unidad César Antillanca: “atravesamos una campaña llena de discursos que no se sostienen en la realidad. Torres y Romero hablando de educación, Linares hablando de consenso social y Massoni-Puratich tratando de encajar su discurso en la ‘esperanza’ no son más que la muestra cabal de la hipocresía. La realidad de las mayorías es preocupante y no está en la agenda de ninguno de estos candidatos. Por eso invitamos a ampliar y fortalecer el Frente de Izquierda porque queremos dar vuelta las prioridades, garantizar y aumentar salarios, jubilaciones y planes sociales acordes a la canasta familiar, impulsar un plan general de viviendas y obras públicas que genere trabajo genuino. Con el no pago de la deuda externa ilegal podemos saldar la deuda social con el pueblo chubutense. A nosotros no nos va a temblar el pulso para ajustar al 1% de ricos que vive a costa del hambre de millones porque somos trabajadores y trabajadoras. Hoy en Trelew y mañana en Comodoro, cerraremos una gran campaña a pulmón, independiente de los gobiernos y las corporaciones, y lo haremos ocupando las plazas y llevándole a los vecinos nuestro programa anticapitalista para salir de la crisis”.

La referente de la izquierda y dirigente del MST-FIT Unidad, Emilse Saavedra señaló que “la preocupación por el quórum del senado que manejan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es impresionante, pero sus peleas son para la tribuna, ambos pretenden ser mayoría para seguir impulsando leyes antiobreras y pagando dólar sobre dólar al FMI. Su disputa en todo caso es por quien es el mejor empleado de Kristalina Georgieva, no me cabe ninguna duda. Ahora, mientras se ocupan de su circo se alejan cada vez más de los problemas reales de las mayorías, como la carestía de vida, la desocupación o la violencia de género, incluso haciéndonos lamentar un nuevo femicidio en Comodoro. Y todo indica que la catástrofe social que estamos transitando va a tender a profundizarse porque acordar con el Fondo va a implicar necesariamente que el gobierno intente la tan mentada reforma laboral, una nueva reforma previsional, avanzar con la megaminería, etc. Esa es su hoja de ruta para nuestro país. Por eso, en el Congreso y en las calles, desde la izquierda vamos a seguir defendiendo los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos originarios y nuestros bienes comunes; apostando a la unidad de todos los sectores en lucha para derrotar los planes del gobierno y la oposición de derecha. En las PASO nos consolidamos como tercera fuerza nacional, pero nuestro objetivo es transformarnos en alternativa de poder real, desde el MST creemos que el camino es fortalecer al FIT Unidad para todas las peleas que se vienen. En este marco invitamos a sumarse a los cierres de campaña en Trelew hoy a las 17hs y en Comodoro mañana jueves a las 19hs”.