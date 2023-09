Anthony Guzmán ultima detalles de peso pensando en el WGP

El peleador dominicano del Gym Fight Club afrontará este fin de semana el combate más importante de su corta carrera profesional. Enfrentará a Emanuel Vallejos en uno de los eventos más importantes de Sudamérica: el WGP «Studio 2». La pelea está pactada con reglas K1.



Este viernes Anthony Guzmán tendrá la posibilidad de seguir haciendo historia, ya que a sus 19 años le llegó la oportunidad de codearse con los mejores. Será justamente en el WGP «Studio 2», que se llevará a cabo en «The Other Place» del barrio de Almagro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre cómo encara los días previos, «La Mantarraya «, afirmó: «este último tramo de la preparación estoy siguiendo estrictamente las cantidades de comidas y el entrenamiento para ajustar el peso».

«Técnicamente venimos trabajando hace tiempo. Ahora solo queda llegar bien a la balanza. Me preparé con la mentalidad de ganar de siempre, se juegue un cinto o la gloria», añadió el kickboxer.

Su rival será el experimentado Emanuel «Cavernícola» Vallejos en una pelea pactada en kilogramos (64,500) y con reglas K1, de tres rounds de tres minutos por uno de descanso.

Guzmán viajó a Buenos Aires junto a su entrenador, Darío Achaval, y el promotor Leo Moreno.

En comunicación desde Buenos Aires, el director de Gym Fight Club, Darío Achaval sostuvo: “Hoy es el día más importante porque es cuando se trabaja en dar la categoría. Anthony está en estos momentos entrando en calor, estamos en la sede de K-Box Latino en Banfield, en el lugar donde entrena Jorge Gionco, sede de muchos años, cuna de campeones. En unos minutos arrancamos con los movimientos previos para que Anthony pueda mañana dar la categoría pactada”.

“El rival es duro, fuertísimo, que tiene experiencia y nosotros iremos con nuestra estrategia. El potencial de Anthony es muy importante, tiene cosas muy buenas que estuvimos explotándoselas al máximo. Lo tenemos estudiado y vamos a hacer una pelea inteligente”, expresó Achaval.

“Si no fuera por la gente del Ente, por Hernán Martínez, Othar Macharashvili, no hubiésemos llegado a este nivel. Y esto no es resultado de ahora, ni del año pasado, son 20 años donde nos vienen acompañando y apostando por el trabajo que venimos haciendo, tanto con los peleadores del Gym Fight Club como de Comodoro, porque aparte de entrenadores somos promotores y hacemos eventos”, señaló el entrenador.

“Muy agradecido a Hernán, a Othar Macharashvili, a ese equipo de primera que nos da la posibilidad de estar a la altura en esta competencia. Nos ayudaron con los pasajes, nos dieron todas las comodidades para estar bien hoy acá, y esperamos llevar una presentación positiva para dejar a Comodoro en lo más alto, que es lo que siempre queremos”, cerró.

Darío Achaval y Gym Fight Club agradecen a los siguientes sponsors: Kirf, Naty Bon, Camioneros «Taboada Conducción», Purgatorio Tatoo, Fat Food, Ente Autárquico Comodoro Deportes, Suplementación Wolf, JR Construcciones, Jolanis Eyelash, MDB Nutrición Deportiva, The Best Starlyn y Saint Skull.

La velada podrá seguirse en vivo por la pantalla de DirecTV Sports. La pelea de fondo será entre Nicolás » El Renegado » Vega y Facundo Suárez, en peso superligero.