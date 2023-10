ANSES Comodoro Rivadavia abre sus puertas este sábado y recorre localidades aledañas

Este sábado 7 de octubre la Oficina de ANSES Comodoro Rivadavia vuelve a ofrecer atención de 10 a 13 a fin de brindar asesoramiento y claves de seguridad social para la inscripción al Refuerzo de Ingresos para Trabajadores/as informales, resolver consultas espontáneas, actualizar datos personales y realizar la validación del código para los créditos de las y los trabajadores en relación de dependencia.

También las familias podrán realizar los trámites obligatorios anuales de presentación del formulario de escolaridad para trabajadores/as formales y el formulario 1.47 conocido como de Libreta, para quienes perciben Asignación Universal por Hijo/a).

Asimismo, se informa que el día martes 10 se estará brindando atención en Alto Río Senguer y miércoles 11 y jueves 12 en Rio Mayo, por lo que durante la próxima semana no estará en funcionamiento el punto de atención en zona norte. Al respecto, la jefa de oficina Renata Hiller refirió “Afortunadamente ya contamos con una Oficina nueva en Sarmiento, pero ello no quita que siga siendo necesario recorrer los distintos puntos del sur de la provincia, por lo que la próxima semana estaremos visitando Senguer y Rio Mayo. Eso impide sostener el Operativo Móvil del CERET, pero con la habilitación de la Ruta Nacional nro 3, las y los vecinos de zona norte vuelven a movilizarse con menor dificultad, por lo que decidimos priorizar las localidades que hace tiempo no recorremos a fin de llegar a todas ellas con las prestaciones del Estado nacional”.