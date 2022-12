Aníbal Fernández sobre su diálogo con Chiqui Tapia: «Me llamó diciendo que lo habíamos traicionado»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se refirió a las críticas de Claudio «Chiqui» Tapia, por los inconvenientes en el operativo de seguridad que se desarrolló tras la llegada de la Selección argentina.

«Me llamó enojadísimo, diciendo que lo habíamos traicionado y que ellos querían seguir con ese tema, mientras (Lionel) Messi, (Rodrigo) De Paul y (Ángel) Di María estaban en el helicóptero de la Policía Federal» indicó.

El ministro detalló que el operativo estuvo a cargo del Gobierno Nacional y negó la participación de Sergio Berni: «no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Con el repaso invité a los ministros para que lo chequeáramos, pero la preparación es nuestra», lanzó el integrante del Gabinete nacional. .

«Fui yo a hablar con Tapia a decirle que de ninguna manera íbamos a acompañar la ida al Obelisco porque se iban a quedar a vivir» añadió.

«Traté de explicar lo inexplicable, pero no entraba en razones. Nuestra vocación fue cuidar a los jugadores, cualquiera que quisiera acercarse podía traernos dolores de cabeza. En el lugar donde estaban parados, meterse en General Paz era impensado (…) Lo que decidí, y me hago cargo, fue bajar en la Escuela de Cadetes y hacer el cambio de helicópteros. Cuando entendimos que no se podía avanzar, tomamos la decisión de poner los helicópteros para que puedan saludar a todo el pueblo y los llevamos a Ezeiza» explicó.

Finalmente, en referencia a la ausencia de los jugadores en la Casa Rosada, Fernández indicó: «Varios nos hicieron llegar, inclusive de AFA, que querían ir, y que algunos de ellos cuando los llevábamos a Ezeiza decían que no descartaban volver a Casa de Gobierno».