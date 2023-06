Angelina Licastro, la comodorense que integra la Selección Argentina de ciclismo:»Es muy loco todo esto, corro con una bici prestada»

Angelina Licastro se toma todo con alegría, primero porque fue descubierta por un seleccionador nacional, y si bien venía de lograr en el 2021 en Araucanía (La Pampa), bronce en equipo y en la individual 12º. Y en EPADE, bronce en el medallero y cuartas en la competencia por equipo por puntos, lo que le sucede en la actualidad no se lo había imaginado, es todo muy rápido.

“Seguí con triatlón creo hasta los 16 años. Y me concentré con ciclismo cuando comencé con los Juegos de la Araucanía y los Juegos EPADE, me comenzó a gustar más la bici, a dedicarle más a la bici. Sí seguía con los triatlones y los duatlones, hasta que luego me dediqué a la bici a full”.

“Conocí a Daniel Capella, es el director del seleccionado argentino de ciclismo, fue en Chile en los Juegos de la Araucanía. Me contactó y me dijo que me veía buena para la pista. Me invitó a ir a la pista en el mes de diciembre del año pasado, si quería probar, después los convencí a mi mamá y mi papá. Fue una locura, me fui a Santa Fe (Rafaela) tres días antes de navidad, me encantó, lo disfruté. Luego me dijo Daniel Capella que volviera en enero si quería. Y volví, me quedé como cinco meses”, cuenta Angelina Licastro.