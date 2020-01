Añez cambia todo su gabinete

«La gran mayoría (de los ministros) ha presentado renuncia y seguramente la Presidenta hará su evaluación, dará la confianza a algunos ministros y ministras, pero también seguramente hará algún cambio, y lo realizará el día de mañana», dijo Núñez en conferencia de prensa.

Áñez, quien asumió la presidencia boliviana por autoproclamación el 12 de noviembre pasado con mandato de organizar elecciones a corto plazo, pidió el domingo la renuncia a todo su gabinete, dos días después de anunciar que será candidata en las próximas elecciones.

Será el segundo reajuste del gabinete ejecutado por la gobernante transitoria, quien el 3 de diciembre, luego de apenas tres semanas en el poder, destituyó al titular de la Presidencia Jerjes Justiniano, reemplazándolo por Núñez, su compañero en el partido derechista Demócratas y hasta entonces ministro de Obras Públicas.

Núñez explicó que la gobernante consideraba necesario «separar lo que es gestión de lo que va a ser campaña política», sugiriendo que no todos los ministros compartían esa línea, en aparente alusión a la titular de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien renunció el domingo disconforme con la candidatura de Áñez y antes del pedido presidencial de dimisión colectiva.

«Hay que separar lo que es la gestión con la campaña política. Hay algunos ministros y ministras que no han entendido que el pueblo boliviano no quiere las dos cosas y tratan de perjudicar la imagen del Gobierno nacional, por eso es importante la renuncia para que sea la presidenta la que haga una evaluación y vea qué ministros están dispuestos a no mezclar», remarcó Núñez.

Lizárraga explicó este lunes, en rueda de prensa, que su renuncia era una expresión de protesta contra la candidatura de Áñez, a la cual consideró como una «traición» a la transición democrática exigida por las movilizaciones que antecedieron a la caída de Evo Morales (2006-2019) en noviembre. (Sputnik)