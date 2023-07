Ana Clara Romero: “Voy a impulsar el cambio que piden los comodorenses”

“Tengo los anticuerpos y me he enfrentado a este esquema durante muchos años. No han podido torcerme el brazo y no me lo van a poder torcer después del 10 de diciembre”, aseguró la candidata a intendente por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, a solo 3 días de las elecciones.

«La participación permite mejorar las propuestas», aseguró y reiteró que «los comodorenses están cansados de un modelo que sigue sin darle respuesta a los problemas históricos de la ciudad y eso venimos señalando hace 4 años». Enfatizó que «tenemos la oportunidad de revertir esa realidad y sobre todo esa manera de hacer las cosas», por eso «hay que ir a votar este 30 de julio».

«Para mí lo que han dejado a Comodoro es un déficit enorme de cuestiones básicas e históricas sin respuesta alguna. El eje de su campaña es la continuidad y la experiencia, si la experiencia te sirve para generar esta continuidad, no hay nada virtuoso y no sé por qué los comodorenses volverían a elegir un proyecto que está agotado. Ellos tuvieron un montón de oportunidades y las desperdiciaron”, expresó.

La diputada nacional sostuvo que “nosotros tenemos un diagnóstico, un plan y toda la energía para llevarlo adelante. Me parece que es el momento de animarse a cambiar y dar la oportunidad a otro equipo de personas que viene a plantear una manera distinta de hacer las cosas”.

Romero aseguró que “no es bueno que los gobiernos pasen tanto tiempo en el poder. Es sano desarmar algunos mecanismos y permitir que gente nueva llegue a los lugares de decisión”.

“Saliendo de lo partidario, cualquier sistema que tiene 20 años, está lleno de distorsiones. La única manera de refrescar y romper ese sistema es cambiando. La alternancia es un concepto básico de salud democrática”.

Destacó que desde su espacio están planteando alternativas para poner a Comodoro en marcha y señaló que su campaña y su trabajo, junto al equipo que la acompaña, es en la calle, con los vecinos: «es la única manera tras tantos años de abandono».

Respecto a algunas de las propuestas de la oposición lamentó que «no entiendo cómo recién en campaña se les prende la lamparita o no gestionan, ahora que se vienen las elecciones se les ocurre hablar de los temas que son tapa de medios de comunicación todas las semanas. No entiendo por qué no las implementaron mientras fueron gobierno».

Por eso resaltó la importancia de la alternancia y agregó que «no somos todos lo mismo, venimos desde otro lugar para poder hacer un aporte». Aseguró que «vamos a hacer las cosas claras, con cuentas claras, con reglas claras».

Reconoció que es legítima la desconfianza de la gente y su enojo por tantos temas sin resolver, pero sostuvo que «si quieren cambiar su realidad, la única manera de hacerlo es eligiendo otra cosa”.

Por eso este 30 de julio, a pesar del hartazgo, pidió a la gente que se acerque a votar y le dé la oportunidad de mostrar que «hay otra manera de hacer las cosas, de frente, de manera transparente y ordenada».