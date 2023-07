Ana Clara Romero pidió a la gente que vaya a votar el domingo

La candidata a intendente de Comodoro por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, destacó la posibilidad de participar de un nuevo acto eleccionario y sostuvo que acudiendo a votar se fortalece la Democracia, «al tiempo que es la manera de poner un freno a 20 años de desidia y falta de respuestas por parte de los oficialismos».

«La democracia es un logro de los argentinos y la manera de cuidarla es acudiendo a votar en cada oportunidad», sostuvo y pidió a los vecinos de Comodoro que vayan a las urnas para hacer oír su voz. «Sé que están cansados, enojados, pero la manera de cambiar la realidad es en las urnas», expresó la diputada nacional.

Agregó que es importante ir a votar, porque esto no es sólo un derecho sino una obligación y la única manera de trasmitir el mensaje de lo que cada uno quiere para la ciudad. «Es la oportunidad de poner un freno a este proyecto que lleva 20 años en el gobierno y está agotado», sostuvo.

La candidata a intendente resaltó que «somos la única opción frente al oficialismo que no dio respuesta a lo largo de tantos años a las necesidades de los comodorenses. Lo que elijamos el próximo domingo 30 de julio es lo que va a gobernar la ciudad por los siguientes 4 años. Antes de ingresar al cuarto oscuro, les propongo que se pregunten: ¿estoy en una situación mejor o peor que hace 4 años?».

Romero enfatizó que «la única forma de modificar la realidad es llegar al gobierno, por lo que invitamos a todos a votar por este espacio». La manera de transformar «es con un proyecto superador y un equipo de trabajo», sostuvo.

«Es importante convocar a la participación y contar también que la elección es el 30 de julio. Hay mucha confusión con la fecha, lo que ha hecho el oficialismo es tergiversar las reglas de juego y cambiar las fechas. Esto generó confusión en la gente sumado a la poca predisposición a participar por el hartazgo y la falta de respuestas de los gobiernos a las inquietudes de la población «, lamentó.

«Más allá del enojo la única manera de cambiar las cosas es participando, votando y es en la urna donde uno da los mensajes», insistió y agregó que «no hay segunda vuelta, no hay otra oportunidad, es la única manera de transformar la realidad y nosotros estamos trabajando por eso».