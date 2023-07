Ana Clara Romero : «las escuelas cerradas es la foto de la gestión Arcioni-Sastre-Luque»

La candidata a intendente de Comodoro, por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, resaltó la necesidad de ordenar el sistema educativo ya que «actualmente no hay políticas para evitar la pérdida de clases por el mal estado de los colegios. Las instituciones suspenden clases porque no tienen calefacción, cortan el agua, se caen las paredes, yo no creo que esto sea estar mejor. Basta de hacer circo, necesitamos que los chicos aprendan y construyan su propio futuro y para eso es necesario ir a la escuela”, expresó.

También se refirió a las declaraciones del actual intendente y candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, sobre el estado «catastrófico» de la educación.

La diputada nacional afirmó que “es urgente solucionar la problemática educativa. Hoy los papás se están poniendo al hombro el reclamo, son ellos los que van a hablar con los directivos: pasan días, semanas y hasta meses sin clases porque nadie les da una respuesta».

Los alumnos del Biología Marina se cambian de establecimiento por falta de clases, los padres de la escuela Nº 731 se convocaron para exponer la situación del edificio además de denunciar malos tratos por parte de los directivos; y en el Perito Moreno ya no saben a quién recurrir por la falta de clases debido a no tener calefacción. Se preguntó “¿qué están esperando? ¿qué los chicos se enfermen? ¿cuál es la alternativa que pensaron pos pandemia?, todo sigue igual”.

Destacó que «hoy Juan Pablo Luque dice que la situación educativa en la provincia es “catastrófica” pero «comparte espacio y fórmula con este gobierno provincial que nos puso en este lugar, habla del mal estado educativo y son de la misma bandera política y gobiernan hace años”.

La candidata resaltó que hace 5 años los chicos no tienen clases normales en la provincia y esto se advierte en todos los niveles, por eso aseguró que en su gestión se compromete a generar «un plan para el mantenimiento de nuestras escuelas y a trabajar para dar ayuda escolar. Necesitamos que nuestros chicos y jóvenes estudien en las condiciones adecuadas y no pierdan un solo día más de clases».

Agregó que «la gestión del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM) lamentablemente deja mucho que desear, durante la pandemia estuvieron quince días sin distribuir los recursos para que los chicos pudieran tener por ejemplo la posibilidad de tener clases online o preparar los edificios para la pos pandemia y hoy están entregando los fondos recaudados en el 2022 con una inflación del 150 por ciento que se ha comido la mitad, incluso está interrumpida la distribución».

La candidata hizo referencia a un informe de la “Coalición por la Educación” en el cual señalan que en Chubut 3 de cada 10 días no hay clases, además de ser la quinta provincia que más clases perdió durante el 2023. En cuanto a los días de clase planificados, que en Chubut fueron 85, sólo se cumplieron 60 al 30 de junio, “los chicos perdieron 25 días sin ir a la escuela, basta de decir que trabajaron para mejorar, porque nos mienten contando una falsa realidad”, sostuvo.