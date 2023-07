Ana Clara Romero : «Hay vecinos que hace 30 años viven con garrafas»

«Problemática habitacional, servicios deficientes, inseguridad, falta de clases por escuelas en mal estado y de espacios verdes se reiteran en cada barrio». Así lo advirtió la candidata a intendente de Comodoro Rivadavia, por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, que todas las semanas lleva a cabo una intensa agenda para conocer de primera mano las problemáticas de los vecinos y contarles cómo está pensando su proyecto de ciudad.

«La falta de instalación de servicios básicos es una necesidad que se reitera en cada visita», señaló y remarcó la importancia de avanzar con obras de infraestructura en cada punto de la ciudad. La diputada nacional comentó que desde su espacio impulsarán presupuestos comunitarios para que los vecinos puedan decidir sobre las prioridades en materia de obras.

Se avanzará con el reordenamiento urbano y la entrega de lotes con servicios, dado que muchos vecinos cuentan que “tenemos un terreno y no podemos construir porque para eso necesitamos luz, gas y cloacas; además de eso tampoco tenemos respuesta de la Municipalidad para poder hacerlo”.

Barrio Ciudadela

«Otro gran problema es la falta de calles asfaltadas, deficiencias en el transporte público, y el constante aumento de hechos de inseguridad. Así, por ejemplo, esta semana los vecinos del barrio Ciudadela expresaron que necesitan de manera urgente contar con reductores de velocidad para evitar accidentes y el tema habitacional, dado que muchas personas tienen expedientes hace años “vas a la Municipalidad y no te dan respuesta de nada”.

Máximo Abasalo

En el barrio Abasolo también reclaman soluciones a la problemática de la vivienda para poder dejar de pagar un alquiler dado que “cada vez es más difícil alquilar, ir al supermercado y vivir el día a día”, dicen los vecinos. La candidata a intendente lamentó que «desde el oficialismo no se generan alternativas y se han entregado terrenos sin servicios y en otros casos con mucha dificultad para poder acceder a ellos. «Engañan a la gente y juegan con sus necesidades», expresó y señaló que no se ha avanzado en estos 20 años.

El problema de la inseguridad va en aumento, bulevares que tienen alumbrados públicos pero que no funcionan, casas habitadas que hace 30 años que usan gas a garrafa porque nunca hicieron la obra que se necesitaba. Los vecinos lamentaron el alto costo de las garrafas y de la luz.

Barrio Mosconi

En el Barrio Mosconi la principal preocupación de los vecinos son los robos, “lamentablemente tenemos una guardia urbana que no sirve para estos casos, de noche no funciona y si hay algún hecho delictivo hay que llamar a la Policía”.

«Necesitamos ordenar la ciudad para responder las necesidades de los vecinos», expresó Romero, que cada semana visita gran cantidad de barrios e instituciones de la ciudad, para tomar contacto con la gente, conocer sus inquietudes y escuchar sus necesidades, además de «brindarles nuestras miradas y contarles los proyectos, comenzando con la creación de un plan de prioridades».