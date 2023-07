Ana Clara Romero : «Esta vez el ajuste se hará en la política y no sobre los vecinos”

“Vamos por la transparencia y por el orden para la ciudad. Eso es lo que está ausente en la ciudad desde hace años y los comodorenses lo piden a gritos”, expresó la candidata a intendente de Comodoro por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero. Además, sostuvo que hay que dejar de “vender cartón pintado y ponerse a trabajar en las soluciones de fondo”.

La candidata de Juntos por el Cambio aseguró que el modelo de gestión debe cambiar e informó que el eje común de sus propuestas para transformar la ciudad es la eficiencia, la transparencia y la austeridad a favor de los vecinos. Destacó que «la austeridad tiene que empezar por casa» y por eso «vamos a terminar con el clientelismo para que ningún vecino sienta miedo y sea libre. No tiene sentido estar siempre de fiesta a costa de exprimir el bolsillo de los comodorenses que pagan sus impuestos”.

Ana Clara Romero aseguró que “no habrá amenazas a nadie sobre quita de terrenos o casas y aquellos que necesiten ayuda del municipio la tendrán pero sin trampas ni debiéndole favores a nadie». Asimismo, la dirigente del PRO comentó que para garantizar la transparencia se avanzará en una plataforma digital y un sistema de gestión y ejecución de obras públicas: licitaciones con pliegos gratuitos, seguimientos online de avances de obras, certificaciones, incumplimientos, multas y otras sanciones. De esa manera cada contribuyente podrá acceder a su perfil y conocer su situación frente al municipio.

También sostuvo que este mismo principio se aplicará en las ayudas sociales, con un sistema único de trazabilidad. «Queremos terminar con el clientelismo y que quien necesite el auxilio estatal, acceda de manera sencilla, sin estigmatizaciones ni preocupaciones», insistió y aseguró que «lo que es un derecho corresponde, las avivadas se terminaron».

Eficiencia en cargos públicos

Para avanzar en este sentido Ana Clara informó que habrá un recorte de cargos políticos reduciéndolos a los mínimos necesarios. En el mismo sentido, aclaró que los empleados que cumplen su función no tienen nada que temer. Además, dijo que se va a controlar el uso de la flota de vehículos municipales que tiene unos gastos importantes.

«Hay 167 coordinadores políticos. Cada coordinador tiene un promedio de sueldo de 500 mil pesos», expresó. Representan entre 60 y 70 millones mensuales. «Entendemos que el ajuste tiene que ser de la política, no de la gente. Los recursos no van a ir a coordinadores políticos, vamos a estar aplicando esos recursos a todos estos proyectos para que lleguen al vecino y no al bolsillo de un puntero o acomodado de la política, lo tenemos muy claro y venimos a cambiar ese forma de gestión y de gobierno», aseguró la candidata a intendente de Comodoro.

Lamentó que en muchos casos las personas que cobran «no pisan el Municipio» y esos son los casos que deben dejar de existir para siempre. Explicó que se avanzará de manera ordenada y metódica, evitando la discrecionalidad.

Servicios públicos

En cuanto a los servicios públicos se buscarán mejorar los mecanismos de supervisión y eficiencia. «Vamos a supervisar a los prestadores de servicios de la ciudad. La luz, el gas, el transporte y el servicio de higiene van a rendir cuentas. Tendrán que invertir para mejorar la llegada a todos los barrios y mantenerse actualizados», aseguró.

Además, planteó que «hay que modernizar los contratos de concesión y brindar más herramientas de control para exigir de manera inmediata el cumplimiento eficiente de los servicios», expresó y agregó que «el bolsillo del contribuyente no puede quedar a merced de impuestos que luego no se reflejan en la calidad de los servicios».